В Сеть выложили первые фото новой LADA Vesta FL
Инсайдеры компании выложили в Сеть первые фотографии деталей новой LADA Vesta FL. Машина получила новый дизайн зеркал с электроприводом для складывания.
Группа "Lada Vesta" опубликовала на своей странице "ВКонтакте" несколько снимков различных элементов, которыми "АвтоВАЗ" снабдил обновлённую Vesta FL. Предположительно, на фотографии можно видеть одну из 4 машин, которые собрали для дорожных испытаний в научно-техническом центре компании.
Автомобиль обзавёлся зеркалами заднего вида с обтекаемым корпусом. Поменялось также их крепление к машине и добавлен электрический привод для складывания. На второй фотографии можно видеть блок управления подъёмниками стёкол. Последний обзавёлся автоматическим режимом и джойстиком, регулирующим зеркала.
Напомним, что выходит LADA Vesta FL на российский рынок в конце текущего года. В случае задержки сроков машина появится в продаже в начале 2020-го.
Группа "Lada Vesta" опубликовала на своей странице "ВКонтакте" несколько снимков различных элементов, которыми "АвтоВАЗ" снабдил обновлённую Vesta FL. Предположительно, на фотографии можно видеть одну из 4 машин, которые собрали для дорожных испытаний в научно-техническом центре компании.
Автомобиль обзавёлся зеркалами заднего вида с обтекаемым корпусом. Поменялось также их крепление к машине и добавлен электрический привод для складывания. На второй фотографии можно видеть блок управления подъёмниками стёкол. Последний обзавёлся автоматическим режимом и джойстиком, регулирующим зеркала.
Напомним, что выходит LADA Vesta FL на российский рынок в конце текущего года. В случае задержки сроков машина появится в продаже в начале 2020-го.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:38