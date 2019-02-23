АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

В Сеть выложили первые фото новой LADA Vesta FL

Инсайдеры компании выложили в Сеть первые фотографии деталей новой LADA Vesta FL. Машина получила новый дизайн зеркал с электроприводом для складывания.
В Сеть выложили первые фото новой LADA Vesta FL

Группа "Lada Vesta" опубликовала на своей странице "ВКонтакте" несколько снимков различных элементов, которыми "АвтоВАЗ" снабдил обновлённую Vesta FL. Предположительно, на фотографии можно видеть одну из 4 машин, которые собрали для дорожных испытаний в научно-техническом центре компании.

Автомобиль обзавёлся зеркалами заднего вида с обтекаемым корпусом. Поменялось также их крепление к машине и добавлен электрический привод для складывания. На второй фотографии можно видеть блок управления подъёмниками стёкол. Последний обзавёлся автоматическим режимом и джойстиком, регулирующим зеркала.

Напомним, что выходит LADA Vesta FL на российский рынок в конце текущего года. В случае задержки сроков машина появится в продаже в начале 2020-го.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Марат Башаров может остаться без роли
Ученые назвали причину быстрого
В России начали производить уникальные
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
В центре Красноярска женщина погибла от
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок:
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Названы 5 неизвестных многим полезных
Ольга Рапунцель устроила Дмитрию
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна
В Перми 25-летняя девушка погибла после
Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась
Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может
В Бурятии в отделении полиции мужчин
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019
В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница
Просмотреть все новости