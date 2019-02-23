Михаил Галустян в камуфляже с ружьем поздравил подписчиков с 23 февраля
Михаил Галустян признался своим подписчикам, что не служил в армии. Однако он не остался в стороне и поздравил всех мужчин с 23 февраля в своем Instagram фотографией, на которой он запечатлен в камуфляже с ружьем.
Известный комик последовал примеру многих звезд и решил от всей души поздравить всех причастных с Днем защитника отечества. Он признался, что в армии побывать ему не довелось, при этом не советует поклонникам списывать его со счетов, так как свой долг Родине отдал.
На снимках юморист позирует в камуфляжной форме с ружьем в руках. «Не спешите боевую панду списывать со счетов. Стреляю я метко и двигаюсь быстро» - в шуточной манере отметил Галустян. Он присоединился ко всем поздравлениям, а также пожелал мирного неба над головой.
Известный комик последовал примеру многих звезд и решил от всей души поздравить всех причастных с Днем защитника отечества. Он признался, что в армии побывать ему не довелось, при этом не советует поклонникам списывать его со счетов, так как свой долг Родине отдал.
На снимках юморист позирует в камуфляжной форме с ружьем в руках. «Не спешите боевую панду списывать со счетов. Стреляю я метко и двигаюсь быстро» - в шуточной манере отметил Галустян. Он присоединился ко всем поздравлениям, а также пожелал мирного неба над головой.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Вчера, 23:11