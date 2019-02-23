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Bethesda Softworks раскрыла подробный план развития игры Fallout 76

Bethesda Softworks раскрыла подробный план развития компьютерной игры Fallout 76. Главные масштабные изменения следует ожидать в марте.
Bethesda Softworks раскрыла подробный план развития игры Fallout 76

Потом практически ежемесячно будет обновляться софт. Игру выпустили в мае прошлого года. Её заработали для таких платформ как Xbox One, PlayStation 4, Windows. В игре действия происходят на просторах вымышленной планеты в 2102 году. По сюжету 25 лет назад произошла ядерная война. Игрокам придётся войти в роль выживших после апокалипсиса. Обновлённая версия позволит создавать алкоголь, торговать товарами, обмениваться предметами с прочими игроками. С помощью специальной камеры можно делать скриншот. Раздел Wild Appalachia имеет ряд новых квест-цепочек, включая режим «Выживание», а также событие «Карнавальное шествие».

В отношении следующих сезонов Bethesda имеется мало информации. Уже летом появится раздел «Ядерная зима». Осенью будет представлен сезон «Жители пустошей».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:05

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