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Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о её неудачном браке с Дмитрием Тарасовым

Ольге Бузовой на 23 февраля хейтеры напомнили о её неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поводом для очередных насмешек над одиночеством певицы стала её публикация, в которой та поздравила с праздником всех мужчин.
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о её неудачном браке с Дмитрием Тарасовым

Сегодня Ольга Бузова по примеру многих своих звёздных коллег решила публично обратиться к мужской части россиян, поздравив их с 23 февраля. Певица назвала мужчин защитниками, за которыми женщины чувствуют себя в безопасности, пожелала им чаще слышать нежные и тёплые слова от своих любимых, детей и родителей, а также никогда не сдаваться.
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о её неудачном браке с Дмитрием Тарасовым

В комментариях под таким чувственным постом проявились и хейтеры, которые тут же напомнили Ольге Бузовой о её неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым тонкими намёками на то, что главное - искать именно «защитника», а не «полузащитника». Таким образом над певицей пошутили сразу несколько человек, а вот преданные фанаты поддержали своего кумира, отметив, что она обязательно отыщет того самого мужчину, который станет для неё самой лучшей опорой.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:19

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