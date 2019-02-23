Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о её неудачном браке с Дмитрием Тарасовым





Сегодня Ольга Бузова по примеру многих своих звёздных коллег решила публично обратиться к мужской части россиян, поздравив их с 23 февраля. Певица назвала мужчин защитниками, за которыми женщины чувствуют себя в безопасности, пожелала им чаще слышать нежные и тёплые слова от своих любимых, детей и родителей, а также никогда не сдаваться.В комментариях под таким чувственным постом проявились и хейтеры, которые тут же напомнили Ольге Бузовой о её неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым тонкими намёками на то, что главное - искать именно «защитника», а не «полузащитника». Таким образом над певицей пошутили сразу несколько человек, а вот преданные фанаты поддержали своего кумира, отметив, что она обязательно отыщет того самого мужчину, который станет для неё самой лучшей опорой.