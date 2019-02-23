Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о её неудачном браке с Дмитрием Тарасовым
Ольге Бузовой на 23 февраля хейтеры напомнили о её неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Поводом для очередных насмешек над одиночеством певицы стала её публикация, в которой та поздравила с праздником всех мужчин.
Сегодня Ольга Бузова по примеру многих своих звёздных коллег решила публично обратиться к мужской части россиян, поздравив их с 23 февраля. Певица назвала мужчин защитниками, за которыми женщины чувствуют себя в безопасности, пожелала им чаще слышать нежные и тёплые слова от своих любимых, детей и родителей, а также никогда не сдаваться.
В комментариях под таким чувственным постом проявились и хейтеры, которые тут же напомнили Ольге Бузовой о её неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым тонкими намёками на то, что главное - искать именно «защитника», а не «полузащитника». Таким образом над певицей пошутили сразу несколько человек, а вот преданные фанаты поддержали своего кумира, отметив, что она обязательно отыщет того самого мужчину, который станет для неё самой лучшей опорой.
Сегодня Ольга Бузова по примеру многих своих звёздных коллег решила публично обратиться к мужской части россиян, поздравив их с 23 февраля. Певица назвала мужчин защитниками, за которыми женщины чувствуют себя в безопасности, пожелала им чаще слышать нежные и тёплые слова от своих любимых, детей и родителей, а также никогда не сдаваться.
В комментариях под таким чувственным постом проявились и хейтеры, которые тут же напомнили Ольге Бузовой о её неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым тонкими намёками на то, что главное - искать именно «защитника», а не «полузащитника». Таким образом над певицей пошутили сразу несколько человек, а вот преданные фанаты поддержали своего кумира, отметив, что она обязательно отыщет того самого мужчину, который станет для неё самой лучшей опорой.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:19