Кристина Асмус опубликовала трогательное фото подросшей дочери Анастасии

Маленькой Насте уже исполнилось 5 лет, и она заметно подросла. Поклонники супругов Кристины Асмус и Гарика Харламова часто замечали, что девочку фотографируют с закрытыми глазами. В этот раз актриса запечатлела дочку лежащей в кровати на меховой подушке и укрытой белым одеялом. Целостная композиция получилась очень нежной. «Дочкины думы», - подписала фото звезда.Подписчики умилились снимком, отметив, что девочка похожа на ангелочка. Большинство комментариев были положительными с добрыми пожеланиями, но нашлись и те, кто посоветовал звезде отучить свое чадо держать палец во рту.