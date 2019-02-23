Кристина Асмус опубликовала трогательное фото подросшей дочери Анастасии
На своей страничке в Instagram Кристина Асмус часто публикует фотографии своей дочери. На этот раз ей удалось растрогать подписчиков новым снимком.
Маленькой Насте уже исполнилось 5 лет, и она заметно подросла. Поклонники супругов Кристины Асмус и Гарика Харламова часто замечали, что девочку фотографируют с закрытыми глазами. В этот раз актриса запечатлела дочку лежащей в кровати на меховой подушке и укрытой белым одеялом. Целостная композиция получилась очень нежной. «Дочкины думы», - подписала фото звезда.
Подписчики умилились снимком, отметив, что девочка похожа на ангелочка. Большинство комментариев были положительными с добрыми пожеланиями, но нашлись и те, кто посоветовал звезде отучить свое чадо держать палец во рту.
Маленькой Насте уже исполнилось 5 лет, и она заметно подросла. Поклонники супругов Кристины Асмус и Гарика Харламова часто замечали, что девочку фотографируют с закрытыми глазами. В этот раз актриса запечатлела дочку лежащей в кровати на меховой подушке и укрытой белым одеялом. Целостная композиция получилась очень нежной. «Дочкины думы», - подписала фото звезда.
Подписчики умилились снимком, отметив, что девочка похожа на ангелочка. Большинство комментариев были положительными с добрыми пожеланиями, но нашлись и те, кто посоветовал звезде отучить свое чадо держать палец во рту.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:11