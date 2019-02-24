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В иероглифе на горшке индейцев майя расшифровали слово "какао"

В иероглифе на керамическом горшке индейцев майя учёные расшифровали слово "какао". Открытие подтвердило изобретение цивилизацией шоколада и кофейных напитков.
В иероглифе на горшке индейцев майя расшифровали слово "какао"

На найденном во время раскопок в Рио Азул глиняном горшке майя учёные смогли прочитать форму слова "какао". Сенсационная находка принадлежит археологу Дэвиду Стюарту. На древнем гончарном изделии были нарисованы три иероглифа в виде рыбы, плавника или гребешка и знака W. Исследователь понял, что символ не обозначал у индейцев животное, а служил для фонетического обозначения слога.

Так, в расшифрованном варианте слово звучит "ка-ка-уа". Позже люди стали произносить его как "какао". С 250 по 900 год нашей эры растение служило царству майя в качестве валюты, ингредиента для напитка и ритуальных таинств.

В 1980-х археологи далеко продвинулись в изучении культуры племени, расшифровав множество иероглифов, которые вырезали в камне, рисовали на посуде и записывали в правовых кодексах. На дне горшка с символом какао были обнаружены следы шоколада.

На сегодняшний день 90% иероглифом майя расшифровали. Артефакты из Рио Азул перевезены в Музей этнологии и археологии Гватемалы. Расшифровка древних символов несёт большую историческую, антропологическую и политическую ценность.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 06:11

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