Ученые рассказали, какие последствия для организма несет отказ от кофе
Ученые из Университета Дьюка провели исследование, чтобы выяснить, как влияет на организм человека отказ от такого популярного напитка как кофе. Результаты научного проекта показали негативные и позитивные последствия, связанные с прекращением употребления продукта.
В ходе исследования эксперты наблюдали за реакцией участников, потребляющим кофе ежедневно. В их крови наблюдалось повышение уровня глюкозы, что говорит о риске развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с добавлением сливок и сахара в напиток, не учитывая другие компоненты.
Специалисты заявили: прием кофе даже за 5-6 часов до сна способен нарушить нормальный цикл, а полный отказ от напитка позволит лучше высыпаться. Если перестать пить кофе, организм теряет часть таких натуральных стимуляторов как адреналин, дофамин и другие гормоны. Вместе с тем наблюдается подъем уровня аденозина, отвечающего за усталость и покой. Последнее часто вызывает головную боль.
По словам бывших кофеманов, они испытывали депрессию, тревожность, перепады настроения, вялость, бессонницу, головокружение и раздражение. Часть симптомов проходит после первых дней отказа от продукта, но некоторые могут длится неделю или две.
В ходе исследования эксперты наблюдали за реакцией участников, потребляющим кофе ежедневно. В их крови наблюдалось повышение уровня глюкозы, что говорит о риске развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с добавлением сливок и сахара в напиток, не учитывая другие компоненты.
Специалисты заявили: прием кофе даже за 5-6 часов до сна способен нарушить нормальный цикл, а полный отказ от напитка позволит лучше высыпаться. Если перестать пить кофе, организм теряет часть таких натуральных стимуляторов как адреналин, дофамин и другие гормоны. Вместе с тем наблюдается подъем уровня аденозина, отвечающего за усталость и покой. Последнее часто вызывает головную боль.
По словам бывших кофеманов, они испытывали депрессию, тревожность, перепады настроения, вялость, бессонницу, головокружение и раздражение. Часть симптомов проходит после первых дней отказа от продукта, но некоторые могут длится неделю или две.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:11