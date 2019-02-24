Ученые рассказали, какие последствия для организма несет отказ от кофе





В ходе исследования эксперты наблюдали за реакцией участников, потребляющим кофе ежедневно. В их крови наблюдалось повышение уровня глюкозы, что говорит о риске развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с добавлением сливок и сахара в напиток, не учитывая другие компоненты.Специалисты заявили: прием кофе даже за 5-6 часов до сна способен нарушить нормальный цикл, а полный отказ от напитка позволит лучше высыпаться. Если перестать пить кофе, организм теряет часть таких натуральных стимуляторов как адреналин, дофамин и другие гормоны. Вместе с тем наблюдается подъем уровня аденозина, отвечающего за усталость и покой. Последнее часто вызывает головную боль.По словам бывших кофеманов, они испытывали депрессию, тревожность, перепады настроения, вялость, бессонницу, головокружение и раздражение. Часть симптомов проходит после первых дней отказа от продукта, но некоторые могут длится неделю или две.