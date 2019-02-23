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Маргарита Ларченко увеличила себе грудь

Ещё одна участница «Дома-2» Маргарита Ларченко увеличила себе грудь благодаря возможностям проекта. Девушка уже сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что после долгожданной операции находится на больничном, но уже через неделю обещала раскрыть все подробности.
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь

Маргарита Ларченко удивила своих подписчиков в Instagram известием о том, что в данный момент она на больничном. Причиной тому стала операция, которая была для девушки очень «желанной», но детальных подробностей участница «Дома-2» раскрывать не стала. Фолловеры тут же пришли к выводу, что Ларченко всё же увеличила себе грудь, как делали до этого многие проектантки.
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь

В публикации участница «Дома-2» призналась, что у неё всегда были мысли по поводу усовершенствования своего тела, а когда наконец появилась хорошая возможность, то она не стала себе отказывать в таком удовольствии. Фанаты пожелали девушке быстрого и успешного восстановления, выразив огромный интерес и желание поскорее увидеть её увеличенную грудь.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:57

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