Маргарита Ларченко увеличила себе грудь





Маргарита Ларченко удивила своих подписчиков в Instagram известием о том, что в данный момент она на больничном. Причиной тому стала операция, которая была для девушки очень «желанной», но детальных подробностей участница «Дома-2» раскрывать не стала. Фолловеры тут же пришли к выводу, что Ларченко всё же увеличила себе грудь, как делали до этого многие проектантки.В публикации участница «Дома-2» призналась, что у неё всегда были мысли по поводу усовершенствования своего тела, а когда наконец появилась хорошая возможность, то она не стала себе отказывать в таком удовольствии. Фанаты пожелали девушке быстрого и успешного восстановления, выразив огромный интерес и желание поскорее увидеть её увеличенную грудь.