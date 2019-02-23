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Вадим Андреев рассказал о причинах бегства из Москвы

Звезда сериала «Кадетство» Вадим Андреев рассказал, почему сбежал из Москвы в деревню. По мнению актера, столица стала слишком суетлива и в ней не хватает уюта.
Вадим Андреев рассказал о причинах бегства из Москвы

Артист поселился со своей супругой в двухэтажном доме, который находится в деревне Рудины. В окружении природы он чувствует себя гораздо спокойнее, чем в шумном мегаполисе. Здесь Андреев ощутил себя по-настоящему счастливым человеком.

В браке с женой Галиной он живет уже 40 лет. Несмотря на то, что актер уходил из семьи, чтобы побыть наедине со своими мыслями, он все равно возвращался к супруге, потому что не мог чувствовать себя полноценно без нее. Уже более 10 лет назад они обвенчались. У них есть взрослый сын Андрей, который занимается бизнесом, и маленькая внучка София.
Вадим Андреев рассказал о причинах бегства из Москвы

Вадим Андреев поделился, что в Москве он все равно появляется часто, потому что работа не отпускает. Однако жить в столице он не хочет, так как нашел душевное спокойствие именно в деревне.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:04

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