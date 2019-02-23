Назван ТОП-5 самых дорогих в России седанов комфорт-класса





Автоэксперты перечислили самые роскошные и дорогостоящие седаны в России. Наиболее престижным авто комфорт-класса на отечественном рынке на сегодняшний день считается Maybach 62S, который стоит 23,8 миллионов рублей. В длину иномарка составляет 6 метров. В салоне имеется поддержка для ног под водительским креслом и вмонтированные в передние сидения дисплеи.Следующим по стоимости является Bentley Mulsanne, который предлагается в 114-ти оттенках. За 16,8 миллионов рублей обеспеченным россиянам достанется мягкий салон, обитый натуральной кожей. Машина идеально подходит для особенно важных персон.Седан Ghost EWB от концерна Rolls-Royce может похвастаться очень просторным салоном. За презентабельное авто придётся отдать 13,6 миллионов рублей.Continental Flying Spur Speed компании Bentley сочетает в себе новейшие технологии с аристократичным дизайном. Удобные сидение и весьма вместительный салон покупатель получает за 11,4 миллионов рублей. Наиболее бюджетный Jaguar XJ Long обещает подарить водителю яркие впечатления от управления, мощь и красоту за 6,3 млн рублей.