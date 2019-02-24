Шведские дайверы рассказали об обнаруженной в Балтийском море аномалии





Группой шведских дайверов Ocean X Team в 2011 году в ходе очередного погружения на дно северной акватории Балтийского моря был обнаружен загадочный объект, который схож с площадкой для посадки космических кораблей. В данной аномалии наблюдалось бетонное основание. В ширину оно достигало 70м. Недавно водолазы опять погрузились в воду для детального исследования данного объекта. У экспертов сложилось мнение, что «Балтийская аномалия» имеет искусственное происхождение, может быть даже инопланетное. По их словам, воды вокруг данной аномалии имели самую низкую температуру в сравнении со всеми прочими, куда они погружались. Форма данной плиты не позволяет думать о природном её происхождении.Между тем, представители научного сообщества имеют другое мнение по поводу «Балтийской аномалии». Специалисты Стокгольмского университета отмечают, что данный объект сформировался много тысячелетий назад в ходе ледникового периода.