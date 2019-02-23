АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Врачи огласили действенные методы борьбы с зубной болью

Врачи назвали самые простые и действенные методы борьбы с зубной болью. Эти способы включают в себя использование только натуральных компонентов.
Врачи огласили действенные методы борьбы с зубной болью

Стоматологи давно сошлись во мнении, что терпеть зубную боль ни в коем случае нельзя, следует как можно раньше обратиться к специалистам. Если такая возможность отсутствует, болезненные ощущения можно самостоятельно уменьшить с помощью некоторых процедур.

Для обезболивания отлично подойдет ледяной компресс. Его следует приложить к очагу боли на некоторое время. Уменьшится приток крови и воспаление, что поспособствует облегчению самочувствия. Полоскание подсоленной водой убивает микробы, которые вызвали боль. Такая процедура является отличной профилактикой.

Своими антибактериальными свойствами может похвастаться и мятный чай. Он также оказывает действие анестезии, если им прополоскать полость рта. Такой же эффект будет после полоскания растворами, содержащими спирт. Однако использовать такой метод нужно аккуратно, чтобы жидкость не попала внутрь организма.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
В центре Красноярска женщина погибла от
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок:
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Названы 5 неизвестных многим полезных
Ольга Рапунцель устроила Дмитрию
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна
В Перми 25-летняя девушка погибла после
Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась
Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может
В Бурятии в отделении полиции мужчин
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019
В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница
В Санкт-Петербурге на детской площадке
Специалисты назвали ТОП-5 важных для
Ксения Собчак не хочет отпускать сына
Ксения Бородина насмешила фанатов
Датский дизайнер Рой Гислинг представил
Опубликовано видео встречи кометы со
Просмотреть все новости