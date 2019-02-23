Врачи огласили действенные методы борьбы с зубной болью





Стоматологи давно сошлись во мнении, что терпеть зубную боль ни в коем случае нельзя, следует как можно раньше обратиться к специалистам. Если такая возможность отсутствует, болезненные ощущения можно самостоятельно уменьшить с помощью некоторых процедур.Для обезболивания отлично подойдет ледяной компресс. Его следует приложить к очагу боли на некоторое время. Уменьшится приток крови и воспаление, что поспособствует облегчению самочувствия. Полоскание подсоленной водой убивает микробы, которые вызвали боль. Такая процедура является отличной профилактикой.Своими антибактериальными свойствами может похвастаться и мятный чай. Он также оказывает действие анестезии, если им прополоскать полость рта. Такой же эффект будет после полоскания растворами, содержащими спирт. Однако использовать такой метод нужно аккуратно, чтобы жидкость не попала внутрь организма.