Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото, которым можно «пугать непослушных детей»

«Курбан, Вы на себя наговариваете! Посмотрите на себя в зеркало, от Ваших глаз просто нереально оторваться! Только и хочется смотреть в них!», «Мужчины должны быть чуть красивее обезьяны, поэтому все норм!», «Глаза как небо! Очень красивые!», - продолжают писать в Сети.

По словам Курбана, и в этот раз он «сгорел» на солнце.Не секрет, что несколько дней назад звездное семейство Бородиной-Омарова отправилось в отпуск в Таиланд, откуда на данный момент они продолжают делиться с преданными поклонниками солнечными публикациями.Считанные часы назад Курбан разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок. На кадре муж Бородиной запечатлен в гордом одиночестве, однако его глаза не оставили равнодушными многих его подписчиц.Под снимком Омаров поспешил отметить, что выложил это фото в Сеть только потому, что хотел помочь своим фанатам. Дело в том, что Курбан убежден, что именно этим снимком фолловеры могут «пугать непослушных детей».Нужно сказать, что некоторые читатели поддержали высказывания предпринимателя, а кое-кто, наоборот, заявил, что Омаров на себя наговаривает, ведь от его красивых глаз голубого цвета попросту невозможно оторваться.К слову, многие подписчики Омарова поспешили поздравить его с праздником 23 февраля.