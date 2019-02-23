Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото, которым можно «пугать непослушных детей»
Любимый супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – 38-летний российский предприниматель и блогер Курбан Омаров разместил в личном инста-блоге новую фотографию.
По словам Курбана, и в этот раз он «сгорел» на солнце.
Не секрет, что несколько дней назад звездное семейство Бородиной-Омарова отправилось в отпуск в Таиланд, откуда на данный момент они продолжают делиться с преданными поклонниками солнечными публикациями.
Считанные часы назад Курбан разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок. На кадре муж Бородиной запечатлен в гордом одиночестве, однако его глаза не оставили равнодушными многих его подписчиц.
Под снимком Омаров поспешил отметить, что выложил это фото в Сеть только потому, что хотел помочь своим фанатам. Дело в том, что Курбан убежден, что именно этим снимком фолловеры могут «пугать непослушных детей».
Нужно сказать, что некоторые читатели поддержали высказывания предпринимателя, а кое-кто, наоборот, заявил, что Омаров на себя наговаривает, ведь от его красивых глаз голубого цвета попросту невозможно оторваться.
К слову, многие подписчики Омарова поспешили поздравить его с праздником 23 февраля.
По словам Курбана, и в этот раз он «сгорел» на солнце.
Не секрет, что несколько дней назад звездное семейство Бородиной-Омарова отправилось в отпуск в Таиланд, откуда на данный момент они продолжают делиться с преданными поклонниками солнечными публикациями.
Считанные часы назад Курбан разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок. На кадре муж Бородиной запечатлен в гордом одиночестве, однако его глаза не оставили равнодушными многих его подписчиц.
Под снимком Омаров поспешил отметить, что выложил это фото в Сеть только потому, что хотел помочь своим фанатам. Дело в том, что Курбан убежден, что именно этим снимком фолловеры могут «пугать непослушных детей».
Нужно сказать, что некоторые читатели поддержали высказывания предпринимателя, а кое-кто, наоборот, заявил, что Омаров на себя наговаривает, ведь от его красивых глаз голубого цвета попросту невозможно оторваться.
«Курбан, Вы на себя наговариваете! Посмотрите на себя в зеркало, от Ваших глаз просто нереально оторваться! Только и хочется смотреть в них!», «Мужчины должны быть чуть красивее обезьяны, поэтому все норм!», «Глаза как небо! Очень красивые!», - продолжают писать в Сети.
К слову, многие подписчики Омарова поспешили поздравить его с праздником 23 февраля.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:31