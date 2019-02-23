АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото, которым можно «пугать непослушных детей»

Любимый супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – 38-летний российский предприниматель и блогер Курбан Омаров разместил в личном инста-блоге новую фотографию.
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото, которым можно «пугать непослушных детей»

По словам Курбана, и в этот раз он «сгорел» на солнце.

Не секрет, что несколько дней назад звездное семейство Бородиной-Омарова отправилось в отпуск в Таиланд, откуда на данный момент они продолжают делиться с преданными поклонниками солнечными публикациями.

Считанные часы назад Курбан разместил у себя на страничке в Instagram новый снимок. На кадре муж Бородиной запечатлен в гордом одиночестве, однако его глаза не оставили равнодушными многих его подписчиц.

Под снимком Омаров поспешил отметить, что выложил это фото в Сеть только потому, что хотел помочь своим фанатам. Дело в том, что Курбан убежден, что именно этим снимком фолловеры могут «пугать непослушных детей».
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото, которым можно «пугать непослушных детей»

Нужно сказать, что некоторые читатели поддержали высказывания предпринимателя, а кое-кто, наоборот, заявил, что Омаров на себя наговаривает, ведь от его красивых глаз голубого цвета попросту невозможно оторваться.

«Курбан, Вы на себя наговариваете! Посмотрите на себя в зеркало, от Ваших глаз просто нереально оторваться! Только и хочется смотреть в них!», «Мужчины должны быть чуть красивее обезьяны, поэтому все норм!», «Глаза как небо! Очень красивые!», - продолжают писать в Сети.

К слову, многие подписчики Омарова поспешили поздравить его с праздником 23 февраля.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Названы 5 неизвестных многим полезных
Ольга Рапунцель устроила Дмитрию
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна
В Перми 25-летняя девушка погибла после
Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась
Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может
В Бурятии в отделении полиции мужчин
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019
В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница
В Санкт-Петербурге на детской площадке
Специалисты назвали ТОП-5 важных для
Ксения Собчак не хочет отпускать сына
Ксения Бородина насмешила фанатов
Датский дизайнер Рой Гислинг представил
Опубликовано видео встречи кометы со
Volvo продемонстрировала новый
Мария Кожевникова поздравила мужчин с
Алла Пугачева продемонстрировала
"Будьте благородны, добры, достойны и
Маским Галкин: "Если сложить выслугу
Лондонская студия представила Tesla
Исследователи: График сна влияет на
Ольге Бузовой предложили спеть без
Диетологи назвали оптимальное
Kia планирует вывести на авторынок
Просмотреть все новости