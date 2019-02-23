В Новосибирске бетонная плита раздавила рабочего в здании кинотеатра «Космос»





Трагическое происшествие случилось в 17:50. Сотрудники МАСС отправились на место инцидента. После поднятия двух бетонных конструкций спасатели извлекли тело мужчины благодаря гидравлическому аварийно-спасательному оборудованию.Рабочий от повреждений внешних и внутренних органов скончался на месте. Его тело передали медицинским специалистам «скорой помощи» и правоохранительным органам. Сотрудники СУ СК России по региону занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Правоохранители после просмотра места ЧП и изъятия необходимой документации объявили о проведении судебно-медицинской экспертизы.