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В Новосибирске бетонная плита раздавила рабочего в здании кинотеатра «Космос»

В Калининском районе города Новосибирск бетонная плита раздавила рабочего 22 февраля во время проведения ремонта в кинотеатре «Космос». Мужчину спасти не удалось, сообщает представитель пресс-службы Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
В Новосибирске бетонная плита раздавила рабочего в здании кинотеатра «Космос»

Трагическое происшествие случилось в 17:50. Сотрудники МАСС отправились на место инцидента. После поднятия двух бетонных конструкций спасатели извлекли тело мужчины благодаря гидравлическому аварийно-спасательному оборудованию.

Рабочий от повреждений внешних и внутренних органов скончался на месте. Его тело передали медицинским специалистам «скорой помощи» и правоохранительным органам. Сотрудники СУ СК России по региону занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Правоохранители после просмотра места ЧП и изъятия необходимой документации объявили о проведении судебно-медицинской экспертизы.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:37

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