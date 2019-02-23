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Ольга Рапунцель устроила Дмитрию Дмитренко новый скандал в мужской спальне

Ольга Рапунцель устроила Дмитрию Дмитренко новый скандал в мужской спальне. Девушка надеялась, что явившись с ребёнком на руках и поздравлениями в адрес мужа, ей удастся вернуть его в семью и склонить к своим условиям.
Ольга Рапунцель устроила Дмитрию Дмитренко новый скандал в мужской спальне

Ольга Рапунцель не изменила свою позицию относительно отношений с супругом и снова закатила Дмитрию Дмитренко скандал, но на этот раз в мужской спальне. Взяв на руки дочку, она направилась к мужу, чтобы поздравить его с 23 февраля, но плавно приятные эмоции перешли в выяснение отношений.
Ольга Рапунцель устроила Дмитрию Дмитренко новый скандал в мужской спальне

Ольга Рапунцель продолжила настаивать на том, что возлюбленный не хочет любить и воспринимать её такой, какая она есть, а ведь в начале отношений он прекрасно знал, что выбрал себе девушку с непростым характером. В ответ Дмитрий Дмитренко настоятельно попросил мать своего ребёнка не разговаривать на повышенных тонах и задуматься, что именно он хочет в ней изменить, но подобное ещё больше разъярило участницу и та, продолжив скандал, обвинила мужа в неспособности и нежелании решать проблемы.

Договориться супругам в очередной раз так и не удалось. Ольга Рапунцель во время скандала в мужской спальне поставила мужу ультиматум, либо он принимает её такой, какая она есть, либо окончательно уходит.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:28

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