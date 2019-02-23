В центре Красноярска женщина погибла от падения на козырёк подъезда





23 февраля на проспекте Мира в городе Красноярск произошло чрезвычайное происшествие с падением женщины из окна этажного дома. Как передаёт КГКУ "Спасатель", заметили горожанку очевидцы, проживающие рядом с ней. Упала женщина с одного из верхних этажей, разбившись о козырёк подъезда.Жители дома вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и самостоятельно спустили пострадавшую. В попытке спасти раненной жизнь медики вызвали на проспект Мира службу "Спасатель".Сотрудники последней, приехав по адресу, констатировали смерть пострадавшей, травмы которой оказались несовместимы с жизнью. Полиция Красноярска проводит проверку и выясняет все обстоятельства ЧП.