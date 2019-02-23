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Аборт любовницы и внебрачный ребёнок: Стали известны тайные романы Олега Янковского

Как известно, популярный артист Олег Янковский был всю жизнь женат на Елене Зориной, и многие называли данный брак идеальным. Тем не менее, иногда появлялись слухи о том, что у актёра есть и другая женщина, но вся правда выяснилась лишь после его смерти.
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок: Стали известны тайные романы Олега Янковского

В своё время Янковский признался, что заводил романы с другими женщинами, которые были далеки от его профессии. С коллегами, по его словам, он отношений не заводил, но всё оказалось чуть иначе. Например, артист около 2 лет встречался с Еленой Прокловой, будучи уже женатым человеком. У пары мог появиться ребёнок, но актриса решила сделать аборт и положить их роману конец. Проклова была хорошо знакома с его супругой, поэтому не захотела разрушать семейную жизнь возлюбленного. Слухи связывали Янковского и с Еленой Костиной, но их отношения не продлились долго. Артистка призналась, что считает бывшего возлюбленного не только великим актёром, но и обаятельным человеком.

В своё время Янковскому приписали роман с артисткой Еленой Войновской. Через многие годы мать актрисы призналась, что у её дочери есть ребёнок от Янковского. Впрочем, сама Войновская предпочитает не рассказывать в интервью о своём прошлом.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:10

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