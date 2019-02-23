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Стелс и мобильные телефоны: Назван ТОП-5 украденных у СССР технологий

Советские разработчики постоянно конкурируют с западными в производстве и реализации технологий. Эксперты рассказали про 5 проектов СССР, которые были украдены другими странами.
Стелс и мобильные телефоны: Назван ТОП-5 украденных у СССР технологий

Одной из самых мощных разработок является стрелковое оружие. Во времена Великой Отечественной войны немцы обнаружили в распоряжении у Советского народа винтовку Токарева, которая имела возможность самостоятельно перезаряжаться. Спустя какое-то время в Германии началось производство автомата Gewehr-43, который внешними характеристиками и функциональностью очень напоминал советское оружие. Такой случай похищения идей для разработки снаряжения не единичный. Во многих странах Европы использовались такие же принципы технологии.
Стелс и мобильные телефоны: Назван ТОП-5 украденных у СССР технологий

Случай с кражей произошел в 1982 году, когда британские вооруженные силы подплыли на подводной лодке к военному судну СССР и выкрали оттуда новейший проект – гидроакустическую станцию с системой слежения за кораблями врагов.

В 1970 году компания «Звезда» представила катапульту для сверхзвуковых самолетов К-36 ДМ. США заприметили разработку и заказали некоторое количество таких устройств. После этого ими был создан аналог катапульты.

Советский физик Петр Уфимцев в 60-х годах предложил идею о создании самолета, который имел бы возможность не «светиться» на радарах противников, однако такая идея показалась всем безумной. Материалы, относящиеся к проекту, были общедоступными, и американская компания Lockheed Martin собрала первый в мире Стелс.
Стелс и мобильные телефоны: Назван ТОП-5 украденных у СССР технологий

Разработка мобильного телефона тоже остается отечественной идеей. В конце 50-х инженер Леонид Куприянович представил стране беспроводной аппарат, способный передавать звук на расстоянии. Власти отнеслись к проекту скептически , отрицая необходимость в таком устройстве. Спустя многие годы компания Motorolla выпустила первое мобильное устройство Dyna Tac.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:56

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