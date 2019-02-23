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Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна и Сашу Черно грязнулями

Майя Донцова сорвалась и обозвала Иосифа Оганесяна и Сашу Черно проектными грязнулями. Девушка длительное время по просьбе своего возлюбленного Алексея Купина не встревала в конфликты с участниками, но на этот раз её терпение просто не выдержало.
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна и Сашу Черно грязнулями

На днях одна из самых ярких участниц телепроекта «Дом-2» Майя Донцова не самым приятным образом высказалась в адрес пары Иосифа Огнесяна и Саши Черно, назвав из обоих грязнулями. Девушка считает, что семейная пара совершенно не забивает себе голову такими вещами как уборка за собой, поддержание порядка на общей кухне и прочее.
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна и Сашу Черно грязнулями

Под горячую руку Донцовой, обещавшей своему парню Алексею Купину вести себя дружелюбно абсолютно со всеми коллегами по периметру, попал именно Иосиф Оганесян, так как Саша Черно в этот момент лежала в постели без сил с высокой температурой. Новоиспечённый супруг заболевшей девушки внимательно выслушал все замечания участницы, но не стал обороняться, так как характер у него не такой напористый.
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна и Сашу Черно грязнулями

Несмотря на то, что сразу после конфликта Майя Донцова не услышала не единого возражения в свою сторону, зрители уже ждут, что в скором времени Саша Черно найдёт способ выразить своё недовольство в адрес оскорбившей её грязнулей проектантки. Не исключено, что так и произойдёт, ведь Иосиф Оганесян после разговора с девушкой Купина тут же направился в спальню к жене, где рассказал ей всё до мелочей.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:16

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