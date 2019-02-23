В Бурятии в отделении полиции мужчин решили поздравить стриптизом
В Бурятии МВД начало проверку сообщения о поздравлении мужчин в одном из отделений полиции выступлением с элементами стриптиза. О происшествии стало известно после того, как ролик был опубликован в Сети.
Инцидент произошел вчера в Улан-Удэ. Сотрудницы одного из отделений полиции решили поздравить своих сослуживцев после окончания работы. На кадрах запечатлена девушка в откровенном наряде, танцующая под песню Stop певицы Сэм Браун. Мужчины при этом вели себя скованно, тогда как их сослуживицы аплодировали выступающей танцовщице.
После того, как видео такого "стриптиз-сюрприза", как назвали видео пользователи, оказалось в Сети, отделение МВД города приняло решение провести проверку.
Инцидент произошел вчера в Улан-Удэ. Сотрудницы одного из отделений полиции решили поздравить своих сослуживцев после окончания работы. На кадрах запечатлена девушка в откровенном наряде, танцующая под песню Stop певицы Сэм Браун. Мужчины при этом вели себя скованно, тогда как их сослуживицы аплодировали выступающей танцовщице.
После того, как видео такого "стриптиз-сюрприза", как назвали видео пользователи, оказалось в Сети, отделение МВД города приняло решение провести проверку.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:43