В Перми 25-летняя девушка погибла после падения с 9 этажа





В 3 часа ночи с 22 на 23 февраля в Перми из окна дома №119 по Екатерининской улице выпала девушка 25 лет. Проживала погибшая в квартире на 9 этаже вместе со своей подругой. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть горожанки. Травмы, полученные от падения с большой высоты, оказались несовместимы с жизнью.Полиция Перми начала проверку, в ходе которой была проверена квартира умершей. Правоохранители обнаружили, что на застеклённом балконе окна были разбиты. Полиция занимается установлением точных причин происшествия.