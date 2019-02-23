В Перми 25-летняя девушка погибла после падения с 9 этажа
В Ленинском районе города Пермь 25-летняя жительница многоэтажного дома погибла после падения с девятого этажа. Стёкла на балконе квартиры оказались разбиты.
В 3 часа ночи с 22 на 23 февраля в Перми из окна дома №119 по Екатерининской улице выпала девушка 25 лет. Проживала погибшая в квартире на 9 этаже вместе со своей подругой. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть горожанки. Травмы, полученные от падения с большой высоты, оказались несовместимы с жизнью.
Полиция Перми начала проверку, в ходе которой была проверена квартира умершей. Правоохранители обнаружили, что на застеклённом балконе окна были разбиты. Полиция занимается установлением точных причин происшествия.
В 3 часа ночи с 22 на 23 февраля в Перми из окна дома №119 по Екатерининской улице выпала девушка 25 лет. Проживала погибшая в квартире на 9 этаже вместе со своей подругой. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть горожанки. Травмы, полученные от падения с большой высоты, оказались несовместимы с жизнью.
Полиция Перми начала проверку, в ходе которой была проверена квартира умершей. Правоохранители обнаружили, что на застеклённом балконе окна были разбиты. Полиция занимается установлением точных причин происшествия.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:03