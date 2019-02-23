Учёные рассказали о полезных свойствах оливок





По словам исследователей, оливки представляют собой отличного помощника в борьбе с различными онкологическими болезнями, в частности касающимися груди, а также толстой кишки. Кожура оливок имеет около 80 процентов маслиновой кислоты, уничтожающей клетки рака. При этом она мешает развитию опухолей. Специалисты утверждают, что оливки насыщены витамином Е, положительно влияющим на функционирование легких, мозга, а также создание кровяных телец. Оливки обладают калорийностью 115 ккал на 100 гр продукта. Данный плод богат на белки, пектины, сахар, витамины, относящиеся к группе В, С, Е, Р-активные катехины. В них имеются фосфорные, калиевые, железные и другие полезные соли.В случае ежедневного употребления оливок уменьшается риск заболеваний сердечной, а также сосудистой системы, раковых болезней, стенокардии, инфарктов. В плоде содержатся ненасыщенные кислоты, снижающие количество вредного холестерина.