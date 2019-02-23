В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после секса
В Санкт-Петербурге прошедшей ночью 15-летнюю школьницу на машине скорой помощи доставили в реанимацию в одну из местных больниц. Девушка жаловалась на острые боли в животе, причиной которых, как выяснилось, мог стать ранний секс.
Инцидент произошел, когда школьница находилась в одном из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге. К медикам поступил вызов, после чего пациента была доставлена для медпомощи в больницу во состоянии средней тяжести. Позже выяснилось, что девушка до того, как почувствовать боль в животе, имела сексуальный контакт.
На данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего, спутник юной пациентки будет допрошен. Медработники сделали вывод, что у пациентки был острый приступ аппендицита во время занятия сексом.
Инцидент произошел, когда школьница находилась в одном из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге. К медикам поступил вызов, после чего пациента была доставлена для медпомощи в больницу во состоянии средней тяжести. Позже выяснилось, что девушка до того, как почувствовать боль в животе, имела сексуальный контакт.
На данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего, спутник юной пациентки будет допрошен. Медработники сделали вывод, что у пациентки был острый приступ аппендицита во время занятия сексом.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:30