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В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после секса

В Санкт-Петербурге прошедшей ночью 15-летнюю школьницу на машине скорой помощи доставили в реанимацию в одну из местных больниц. Девушка жаловалась на острые боли в животе, причиной которых, как выяснилось, мог стать ранний секс.
В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после секса

Инцидент произошел, когда школьница находилась в одном из многоэтажных домов в Санкт-Петербурге. К медикам поступил вызов, после чего пациента была доставлена для медпомощи в больницу во состоянии средней тяжести. Позже выяснилось, что девушка до того, как почувствовать боль в животе, имела сексуальный контакт.

На данный момент полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего, спутник юной пациентки будет допрошен. Медработники сделали вывод, что у пациентки был острый приступ аппендицита во время занятия сексом.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:30

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