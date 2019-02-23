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В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружен труп мужчины с пробитой головой

В Санкт-Петербурге на одной из детских площадок был обнаружен труп мужчины с пробитой головой. Тело нашли 22 февраля утром.
В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружен труп мужчины с пробитой головой

Сотрудники правоохранительных органов региона в настоящий момент занимаются обстоятельствами смерти 41-летнего мужчины, зарегистрированного в Петергофе. Экспертиза показала наличие повреждений затылка и носа у гражданина. Неизвестно, получил ли мужчина травмы в результате драки с кем-то или при падении.

Правоохранители занимаются поиском возможных свидетелей происшествия и выяснением причин смерти жителя. Сейчас известно, что он привлекался стражами порядка к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:20

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