В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружен труп мужчины с пробитой головой
В Санкт-Петербурге на одной из детских площадок был обнаружен труп мужчины с пробитой головой. Тело нашли 22 февраля утром.
Сотрудники правоохранительных органов региона в настоящий момент занимаются обстоятельствами смерти 41-летнего мужчины, зарегистрированного в Петергофе. Экспертиза показала наличие повреждений затылка и носа у гражданина. Неизвестно, получил ли мужчина травмы в результате драки с кем-то или при падении.
Правоохранители занимаются поиском возможных свидетелей происшествия и выяснением причин смерти жителя. Сейчас известно, что он привлекался стражами порядка к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах.
Сотрудники правоохранительных органов региона в настоящий момент занимаются обстоятельствами смерти 41-летнего мужчины, зарегистрированного в Петергофе. Экспертиза показала наличие повреждений затылка и носа у гражданина. Неизвестно, получил ли мужчина травмы в результате драки с кем-то или при падении.
Правоохранители занимаются поиском возможных свидетелей происшествия и выяснением причин смерти жителя. Сейчас известно, что он привлекался стражами порядка к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:20