Ксения Собчак не хочет отпускать сына Платона в армию РФ





Ксения Собчак в очередной раз вызвала бурные эмоции у своих подписчиков в Instagram, опубликовав на странице пост, в котором выразила своё отношение к армии РФ. Знаменитость заявила, что у неё нет и не появится ни малейшего желания в будущем отпускать своего сына Платона на срочную службу, чтобы якобы отдавать родине долг.Согласно написанным Ксенией Собчак словам, до сих пор государство не сделало для её семьи ничего, за что следует быть благодарной. Вспомнила экс-ведущая «Дома-2» и свои роды, которые проходили в частной клинике и были оплачены из её личных средств. Кроме того, журналистка, забегая наперёд, рассказала, что ходить в обычную государственную школу Платон не будет, а только в частную.Подписчикам же такой настрой Ксении Собчак совершенно не понравился. В комментариях многие сочли её совершенно не патриотичной, отметив, что так ей точно никогда не добиться уважения со стороны народа, а уже места в политике тем более.