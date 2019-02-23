Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма





На первом месте находится смартфон Huawei Mate 20 X 128GB. На территории РФ его средний ценник составляет 54200 рублей. В продажу флагман поступил в ноябре прошлого года, в Яндекс-Маркете он получил до 83% положительных рекомендаций.Размер экрана составляет 7,2 экрана, а разрешение достигает 2244x1080 пикселей. В качестве операционной системы выступает Android 9.0. Производитель за эти деньги предлагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ. Заявлена поддержка двух SIM-карт, имеется слот для карты памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч, также есть режим NFC.Если говорить об аппаратной части Huawei Mate 20 X, то она представлена процессором Kirin 980 и графическим ускорителем Mali-G76 MP10. Специалисты ресурса AnTuTu в конце прошлого года поставили устройство на третье место.Любителям мобильных игр понравится наличие системы охлаждения с паровой камерой. На задней панели находится дактилоскопический сенсор. Передняя часть смартфона имеет небольшой каплевидный вырез. Сама же основная камера является тройной, присутствует функция оптической стабилизации, двойная светодиодная вспышка.На второй позиции находится модель смартфона Xiaomi Mi Max 3. Купить устройство в РФ можно за 18 тысяч рублей. Девайс поступил в продажу летом прошлого года, на Яндекс-Маркете у него 91% рекомендаций к приобретению.Семейство Mi Max отличается, прежде всего, тем, что имеются большой экран и мощная батарея. Размер дисплея составляет 6,9 дюйма, а за степень автономности отвечает аккумулятор на 5500 мАч. Разрешение экрана достигает 2160х1080 пикселей, в качестве «операционки» выступает Android 8.1. Если говорить о размере ОЗУ, то показатель составляет 4 ГБ, ПЗУ – 64 ГБ. Процессор здесь - Qualcomm Snapdragon 636. На задней панели имеется сканер отпечатков пальцев, функция NFC отсутствует.Основная камера является двойной – 12+5 Мп, заявлена светосила f/1.9. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.Тройку лидеров в ТОПе замыкает смартфон Vivo Nex S 8. На рынке РФ средняя цена устройства составляет 46 тысяч рублей. Продажи флагмана стартовали в августе прошлого года, на Яндекс-Маркете он получил 100% рекомендаций к покупке.В смартфоне фронтальная камера выдвигается в механическом режиме. Таким образом, более 91% площади передней панели отведена под огромный Super AMOLED-экран размером 6,59 дюйма. Что касается разрешения, то оно составляет 2316х1080 пикселей.В качестве операционной системы здесь выступает Funtouch OS 4.0, функционирующая на базе Android 8.1. Размер ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 128 ГБ. За аппаратную часть отвечает 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 845. Дактилоскопический сенсор встроен в экран, функция NFC отсутствует, а емкость батареи не превышает 4000 мАч.В России средняя цена смартфона Huawei Mate составляет 47 тысяч рублей. В продажу на территории РФ флагман поступил в ноябре прошлого года. Ему поставили 75% «пятерок» в сервисе Яндекс-Маркет.Размер безрамочного экрана составляет 6,53 дюйма, а разрешение – 2244х1080 пикселей. В качестве «операционки» выступает Android 9.0, заявлены 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость батареи в смартфоне составляет 4000 мАч, есть функция NFC.Аппаратная часть девайса представлена 8-ядерным процессором Kirin 980 собственной разработки, графическим ускорителем Mali-G76 MP10. Специалисты ресурса AnTuTu поставили устройство на первую позицию в рейтинге наиболее производительных смартфонов, функционирующих на Android.На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев, передняя часть обладает небольшим вырезом каплевидной формы. Данная модель имеет три основных камеры: 12 Мп со светосилой f/1.8, телефотообъектив на 8 мп со светосилой f/2.4, объектив широкоугольного формата на 16 Мп с f/2.2. Что касается фронталки, то она имеет 24 Мп с f/2.0. Модель способна идентифицировать свыше 1500 сценариев и 25 категорий съемки.На пятом месте находится продукт производства купертиновцев Apple iPhone Xs Max. Гаджет дебютировал 28 сентября прошлого года, средний ценник в России составляет 81 тысячу рублей. На Яндекс-Маркете 81% пользователей рекомендуют девайс к покупке.Основная камера здесь двойная – 12+12 Мп. Несмотря на заявление разработчиков, что она запускает новую эру в истории создания снимков, специалисты не оценили эту функцию. По их словам, по общему количеству баллов смартфон уступает Huawei P20. Фронтальная камера в Apple iPhone Xs Max составляет 7 Мп. Как пишут пользователи, селфи получаются чересчур гламурными, поскольку автоматически действует излишняя обработка.Размер экрана составляет 6,5 дюймов, это рекордная цифра за всю историю выпуска iPhone, разрешение – 2688х1241 пикселей. Размер ОЗУ – 4 ГБ, ПЗУ – 64 ГБ. В качестве аппаратной основы в купертиновском девайсе выступает Apple A12 Bionic. На сегодняшний день смартфон считается самым производительным в мире. Однако некоторые пользователи предпочитают покупать более дешевые модели, которые могут предложить намного больше полезных функций.Емкость батареи составляет 3174 мАч. По словам производителя, в режиме разговора устройство проработает до 25 часов, на прослушивание музыкальных композиций отведено 65 часов.