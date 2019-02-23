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Ксения Бородина насмешила фанатов «тёщиными» трусами

Отдыхающая в Таиланде с семьёй Ксения Бородина насмешила фанатов «тёщиными» трусами на новом снимке. Ведущая «Дома-2» продемонстрировала стройную фигуру в чёрном купальнике, но в ответ получила лишь критику и возмущения.
Ксения Бородина насмешила фанатов «тёщиными» трусами

Ксения Бородина продолжает активно выкладывать в Instagram красочные фотографии из Таиланда, не упуская возможности показать себя со всех ракурсов. Недавно звезда разместила новый снимок в чёрном купальнике, которым хотела намекнуть на то, что ей удалось сбросить ещё несколько килограммов, но таким образом лишь насмешила фанатов «тёщиными» трусами.
Ксения Бородина насмешила фанатов «тёщиными» трусами

Подписчики Ксении Бородиной согласились с тем, что фигура её выглядит просто великолепно, но вот сам фасон купальника оставляет желать лучшего. Один из комментаторов даже пошутил, сравнив наряд ведущей с трусами своей тёщи.

Кроме колких и насмешливых отзывов многие поклонники, наоборот, выразили свой восторг от подобного рода купальников, так как они сейчас весьма популярны из-за своей способности визуально удлинять ноги и стройнить бёдра своей владелицы.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:53

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