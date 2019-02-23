Ксения Бородина насмешила фанатов «тёщиными» трусами





Ксения Бородина продолжает активно выкладывать в Instagram красочные фотографии из Таиланда, не упуская возможности показать себя со всех ракурсов. Недавно звезда разместила новый снимок в чёрном купальнике, которым хотела намекнуть на то, что ей удалось сбросить ещё несколько килограммов, но таким образом лишь насмешила фанатов «тёщиными» трусами.Подписчики Ксении Бородиной согласились с тем, что фигура её выглядит просто великолепно, но вот сам фасон купальника оставляет желать лучшего. Один из комментаторов даже пошутил, сравнив наряд ведущей с трусами своей тёщи.Кроме колких и насмешливых отзывов многие поклонники, наоборот, выразили свой восторг от подобного рода купальников, так как они сейчас весьма популярны из-за своей способности визуально удлинять ноги и стройнить бёдра своей владелицы.