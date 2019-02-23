Датский дизайнер Рой Гислинг представил концепт раскладной версии смартфона iPhone
Рой Гислинг, являющийся датским дизайнером, представил концепт раскладной версии смартфона iPhone. Он за основу взял модификацию iPhone X, которую представили в позапрошлом году.
Данный концепт создали после того, как был презентован Galaxy Fold от бренда Samsung. Гислинг во многих моментах повторил в итоге стиль раскладной флагманской версии Samsung. При этом им были внесены свои определённые изменения. Новое устройство на представленных изображениях получило более тонкие формы. Гаджет стал более удобным, а также изящным. При этом дисплей в сложенном виде выглядит более презентабельным. При этом дизайнер не захотел применять очень большую «челку» вверху дисплея.
Журналисты успели уже сравнить концептуальную модель с устройством Nokia Communicator – легендарной флагманской версией финской фирмы, которую представили в 1996 году. По всей видимости «яблочники» хотят сделать свой собственный современный складной телефон с максимально тонкими размерами. Вследствие того, что современные технологии пока не могут позволить это осуществить, релиз данного аппарата можно в ближайшем будущем не ждать.
Данный концепт создали после того, как был презентован Galaxy Fold от бренда Samsung. Гислинг во многих моментах повторил в итоге стиль раскладной флагманской версии Samsung. При этом им были внесены свои определённые изменения. Новое устройство на представленных изображениях получило более тонкие формы. Гаджет стал более удобным, а также изящным. При этом дисплей в сложенном виде выглядит более презентабельным. При этом дизайнер не захотел применять очень большую «челку» вверху дисплея.
Журналисты успели уже сравнить концептуальную модель с устройством Nokia Communicator – легендарной флагманской версией финской фирмы, которую представили в 1996 году. По всей видимости «яблочники» хотят сделать свой собственный современный складной телефон с максимально тонкими размерами. Вследствие того, что современные технологии пока не могут позволить это осуществить, релиз данного аппарата можно в ближайшем будущем не ждать.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:47