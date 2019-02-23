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Опубликовано видео встречи кометы со спиральной галактикой

Сотрудники американского аэрокосмического агентства NASA поделились изображениями прохождения кометы Ивамото на фоне спиральной галактики. Напомним, что впервые небесное тело заметили японские астрономы-любители в конце прошлого года.
Опубликовано видео встречи кометы со спиральной галактикой

Предварительные расчёты гласят, что в прошлый раз данная комета находилась в районе Солнечной системы ещё в середине седьмого столетия. Примерно 1,5 недели назад объект максимально приблизился к Земле, и вновь улетает в дальние районы Вселенной. На кадрах, снимаемых несколько часов и сжатых в 10-секундное видео, можно заметить, что комета и спиральная галактика NGC 2903 располагаются вблизи друг от друга.

Впрочем, если от Земли объект находился на расстоянии 10 световых минут, то от галактики её разделяет почти 30 миллионов световых лет. Эксперты признались, что удивлены увиденными объектами на одном экране, ведь это – огромная редкость.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:45

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