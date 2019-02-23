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"Будьте благородны, добры, достойны и честны": Анастасия Волочкова поздравила мужчин с праздником в зеленом купальнике

Анастасия Волочкова, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, поздравила мужчин с их праздником - Днем Защитника Отечества. Звезда показала снимок в ярко-зеленом купальнике и пожелала представителям сильного пола быть благородными, добрыми, достойными и честными.
"Будьте благородны, добры, достойны и честны": Анастасия Волочкова поздравила мужчин с праздником в зеленом купальнике

На фото балерина стоит в красивом купальнике у двери и смотрит прямо в камеру. Анастасия Волочкова от души поздравила всех мужчин с их праздником и пожелала счастья и любви. По традиции комментировать снимок поклонники не смогли, однако одобрили его множеством лайков.

Анастасия Волочкова не раз говорила о критике в свой адрес, на которую известная балерина не обращает никакого внимания. Тем не менее, артистка часто запрещает комментировать публикации в своем аккаунте.

https://www.instagram.com/volochkova_art/


 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:26

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