"Будьте благородны, добры, достойны и честны": Анастасия Волочкова поздравила мужчин с праздником в зеленом купальнике
Анастасия Волочкова, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, поздравила мужчин с их праздником - Днем Защитника Отечества. Звезда показала снимок в ярко-зеленом купальнике и пожелала представителям сильного пола быть благородными, добрыми, достойными и честными.
На фото балерина стоит в красивом купальнике у двери и смотрит прямо в камеру. Анастасия Волочкова от души поздравила всех мужчин с их праздником и пожелала счастья и любви. По традиции комментировать снимок поклонники не смогли, однако одобрили его множеством лайков.
Анастасия Волочкова не раз говорила о критике в свой адрес, на которую известная балерина не обращает никакого внимания. Тем не менее, артистка часто запрещает комментировать публикации в своем аккаунте.
https://www.instagram.com/volochkova_art/
На фото балерина стоит в красивом купальнике у двери и смотрит прямо в камеру. Анастасия Волочкова от души поздравила всех мужчин с их праздником и пожелала счастья и любви. По традиции комментировать снимок поклонники не смогли, однако одобрили его множеством лайков.
Анастасия Волочкова не раз говорила о критике в свой адрес, на которую известная балерина не обращает никакого внимания. Тем не менее, артистка часто запрещает комментировать публикации в своем аккаунте.
https://www.instagram.com/volochkova_art/
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:26