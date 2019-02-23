Маским Галкин: "Если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет"

"Уже давно повелось, что с этим праздником поздравляют всех мужчин, а не только военных, но я в первую очередь хочу поздравить своего брата Диму! Дима, дорогой, с праздником тебя! У меня лучший брат на земле! А также вспомнить своего деда и отца, которые для меня всегда олицетворяли честь, достоинство и доблесть нашей армии. Я как-то подсчитал, что если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет служения отечеству, поэтому это скорее их праздник, чем мой" - пишет шоумен.

На видео дочь Лиза трогательно поздравляет отца с Днем Защитника Отечества, читает ему стихотворение, где сравнивает со сказочным героем и желает счастья. Затем она дарит Максиму Галкину пижаму. Юморист присоединился к поздравлениям дочери и отметил, что сегодня - праздник всех мужчин, а не только военных.В описании к ролику Максим Галкин добавил, что его дед, отец и брат честно служили своей Родине, поэтому сегодня их праздник, в первую очередь.За считанные минуты ролик набрал множество хвалебных отзывов и комментариев. Поклонники в очередной раз восхитились тем, насколько у Примадонны и Максима Галкина талантливые дети, а также пожелали их семье счастья и процветания.