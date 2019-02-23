АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Специалисты назвали ТОП-5 важных для покупки внедорожника вещей

Специалисты назвали ТОП-5 важных вещей для автолюбителей, желающих приобрести внедорожник. Рекомендации экспертов помогут выбрать удобный, безопасный, экономный и вместительный автомобиль.
Специалисты назвали ТОП-5 важных для покупки внедорожника вещей

Самый первый и главный нюанс при выборе внедорожника – требование к размерам авто. Если необходимы габариты немного больше стандарта, можно остановить свой выбор на модели, рассчитанной на 5 человек. Это очень удобно для большой семьи или для человека, совершающего частые поездки со значительным количеством багажа.

Важным выбором является покупка стандартного внедорожника или кроссовера. Первые делятся на скрещенные и условные категории. Кроссоверы отличаются меньшими размерами, лучшей управляемостью и дополнительными возможностями мощности или буксировки. Для того, чтобы выбрать правильную категорию автомобиля, нужно знать о стиле вождения и сфере применения авто.

Внедорожники являются крупнее и тяжелее по сравнению с обычными автомобилями, что предусматривает большие расходы. Выбирая 4-, 6- или 8-цилиндровый силовой агрегат нужно быть готовым к значительному расходу топлива. Такой компромисс имеет другие преимущества, получаемые любителями внедорожников. Лучшим вариантом для частых путешествий на длительные расстояния станет 4-цилиндровый двигатель.

Еще один элемент, стоящий внимания – выбор модели с полным или передним приводом. Для езды по городу идеальный вариант – внедорожник с последним вариантом. Если водителю предстоит езда по бездорожью, нужно покупать машину с полным приводом.
Специалисты назвали ТОП-5 важных для покупки внедорожника вещей

Общая безопасность является еще одним главным фактором перед приобретением внедорожника. При аварии автомобиль легко опрокидывается из-за высокого центра тяжести. Длина тормозного пути повышается, если авто имеет большой вес. В большей части модификаций используются различные функции, обеспечивающие относительную безопасность, такие как АБС, подушки безопасности, предупреждающие системы, камеры заднего обзора и другие дополнительные элементы. Рейтинг безопасности модели можно проверить благодаря результатам краш-тестирования.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница
В Санкт-Петербурге на детской площадке
Специалисты назвали ТОП-5 важных для
Ксения Собчак не хочет отпускать сына
Ксения Бородина насмешила фанатов
Датский дизайнер Рой Гислинг представил
Опубликовано видео встречи кометы со
Volvo продемонстрировала новый
Мария Кожевникова поздравила мужчин с
Алла Пугачева продемонстрировала
"Будьте благородны, добры, достойны и
Маским Галкин: "Если сложить выслугу
Лондонская студия представила Tesla
Исследователи: График сна влияет на
Ольге Бузовой предложили спеть без
Диетологи назвали оптимальное
Kia планирует вывести на авторынок
Модный критик похвалил Ольгу Бузову за
Ирина Пинчук призналась, что Валерий
Боевой робот «Уран-9» готов к поставкам
Астронавт NASA Ник Хейг заявил о
Руководство «Дома-2» избавится от
Эксперты сравнили функциональность
Анастасия Волочкова высмеяла шпагаты
«Уральские пельмени» поздравили мужчин
Ученые: Диабет способствует потере
В Сургуте выступили против концерта
Юрий Лоза высмеял песню о матке из
Дмитрий Дмитренко продолжает тайные
Над Ватиканом группа светящихся НЛО
Просмотреть все новости