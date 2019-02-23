Специалисты назвали ТОП-5 важных для покупки внедорожника вещей





Самый первый и главный нюанс при выборе внедорожника – требование к размерам авто. Если необходимы габариты немного больше стандарта, можно остановить свой выбор на модели, рассчитанной на 5 человек. Это очень удобно для большой семьи или для человека, совершающего частые поездки со значительным количеством багажа.Важным выбором является покупка стандартного внедорожника или кроссовера. Первые делятся на скрещенные и условные категории. Кроссоверы отличаются меньшими размерами, лучшей управляемостью и дополнительными возможностями мощности или буксировки. Для того, чтобы выбрать правильную категорию автомобиля, нужно знать о стиле вождения и сфере применения авто.Внедорожники являются крупнее и тяжелее по сравнению с обычными автомобилями, что предусматривает большие расходы. Выбирая 4-, 6- или 8-цилиндровый силовой агрегат нужно быть готовым к значительному расходу топлива. Такой компромисс имеет другие преимущества, получаемые любителями внедорожников. Лучшим вариантом для частых путешествий на длительные расстояния станет 4-цилиндровый двигатель.Еще один элемент, стоящий внимания – выбор модели с полным или передним приводом. Для езды по городу идеальный вариант – внедорожник с последним вариантом. Если водителю предстоит езда по бездорожью, нужно покупать машину с полным приводом.Общая безопасность является еще одним главным фактором перед приобретением внедорожника. При аварии автомобиль легко опрокидывается из-за высокого центра тяжести. Длина тормозного пути повышается, если авто имеет большой вес. В большей части модификаций используются различные функции, обеспечивающие относительную безопасность, такие как АБС, подушки безопасности, предупреждающие системы, камеры заднего обзора и другие дополнительные элементы. Рейтинг безопасности модели можно проверить благодаря результатам краш-тестирования.