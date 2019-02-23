Ольге Бузовой предложили спеть без «фанеры»





По мнению многочисленных недоброжелателей Бузовой, за деньги любой может стать известным артистом.Не секрет, что творчество Ольги по-прежнему попадает под жесткую критику не только ее антифанатов, но и многих звезд российского шоу-бизнеса. Каждый день в социальных сетях появляются различные нелицеприятные высказывания в адрес Бузовой, однако она продолжает не обращать на это внимания и дальше «создает историю».На днях Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поинтересовалась у подписчиков, какую бы они хотели услышать в ее исполнении песню. Нужно сказать, что ответ певице не пришлось долго ждать.Один за другим преданные поклонники Бузовой поспешили написать название той композиции, которая им больше всего нравиться, однако и злопыхатели телезнаменитости не смогли пройти мимо данного поста.Оказалось, что недоброжелателям Ольги все равно, какую она исполнит песню. По словам антифанатов, они просто-таки мечтают, чтобы Бузова спела без «фанеры».К слову, несмотря на пожелания некоторых пользователей Сети, Ольга не стала публиковать на страничке в Instagram Stories со своим живым исполнением, что очень расстроило многих ее подписчиков.