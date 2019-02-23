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Ольге Бузовой предложили спеть без «фанеры»

Поющей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой предложили спеть одну из своих композиций без «фанеры».
Ольге Бузовой предложили спеть без «фанеры»

По мнению многочисленных недоброжелателей Бузовой, за деньги любой может стать известным артистом.

Не секрет, что творчество Ольги по-прежнему попадает под жесткую критику не только ее антифанатов, но и многих звезд российского шоу-бизнеса. Каждый день в социальных сетях появляются различные нелицеприятные высказывания в адрес Бузовой, однако она продолжает не обращать на это внимания и дальше «создает историю».

На днях Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поинтересовалась у подписчиков, какую бы они хотели услышать в ее исполнении песню. Нужно сказать, что ответ певице не пришлось долго ждать.

Один за другим преданные поклонники Бузовой поспешили написать название той композиции, которая им больше всего нравиться, однако и злопыхатели телезнаменитости не смогли пройти мимо данного поста.
Ольге Бузовой предложили спеть без «фанеры»

Оказалось, что недоброжелателям Ольги все равно, какую она исполнит песню. По словам антифанатов, они просто-таки мечтают, чтобы Бузова спела без «фанеры».

К слову, несмотря на пожелания некоторых пользователей Сети, Ольга не стала публиковать на страничке в Instagram Stories со своим живым исполнением, что очень расстроило многих ее подписчиков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:58

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