Алла Пугачева продемонстрировала нарисованный ею портрет дочери Лизы Галкиной

В своем юном возрасте наследница Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже обзавелась страничкой в социальной сети. На ней регулярно публикуются забавные видео из жизни девочки. У нее уже есть своя армия поклонников, которые восхищаются талантами и непосредственностью маленькой Лизы Галкиной.На этот раз в аккаунте появился ролик, в котором семья вместе проводит досуг. Алла Пугачева рисует красками портрет своей дочери. Малышка позирует и периодически контролирует процесс, предлагая маме помощь. Оператором видео стал Максим Галкин.Подписчики отметили воспитание девочки, которая очень вежлива со своими родителями. Она все время хвалит свою маму и благодарит за нарисованный портрет.