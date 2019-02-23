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Алла Пугачева продемонстрировала нарисованный ею портрет дочери Лизы Галкиной

В Instagram на страничке, посвященной Лизе Галкиной, опубликовано видео. На нем Алла Пугачева рисует портрет своей дочери.
Алла Пугачева продемонстрировала нарисованный ею портрет дочери Лизы Галкиной

В своем юном возрасте наследница Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже обзавелась страничкой в социальной сети. На ней регулярно публикуются забавные видео из жизни девочки. У нее уже есть своя армия поклонников, которые восхищаются талантами и непосредственностью маленькой Лизы Галкиной.

На этот раз в аккаунте появился ролик, в котором семья вместе проводит досуг. Алла Пугачева рисует красками портрет своей дочери. Малышка позирует и периодически контролирует процесс, предлагая маме помощь. Оператором видео стал Максим Галкин.

Подписчики отметили воспитание девочки, которая очень вежлива со своими родителями. Она все время хвалит свою маму и благодарит за нарисованный портрет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:27

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