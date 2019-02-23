Volvo продемонстрировала новый кроссовер Volvo XC90 будущего модельного года





Volvo XC90 раньше реализовывался с 4/7-местным салоном. Обновлённая вариация авто получит также шестиместную вариацию. В транспортном средстве имеется технология рекуперации кинетической энергии во время торможения. Гибридную силовую установку модернизировали, благодаря чему она стала на 15 процентов экономичней. Новый «кросс» наделили информационно-развлекательным комплексом с поддержкой Android Auto, а также Apple CarPlay. Транспортное средство получило другую решетку радиатора и колесные диски. Новинку начнут выпускать в мае месяце на территории Швеции в округе Торсланда.Минимальная комплектация XC90 в РФ расценивается в 4,279 млн рублей. Максимальная комплектация авто в России расценивается в 8,867 млн рублей. При этом силовая линейка модели представлена дизельным двигателем на 235 л.с., бензиновыми моторами на 249/320 «лошадок», комбинированным силовым агрегатом на 400 лошадиных сил. Все комплектации авто получили «автомат» и полный привод.