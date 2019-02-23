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Лондонская студия представила Tesla Model S в кузове универсала

Студия Niels van Roij Design из Лондона представила эксклюзивный автомобиль Tesla Model S в кузове универсала. Электрокар покажут на грядущем автосалоне в Женеве.
Лондонская студия представила Tesla Model S в кузове универсала

Энтузиасты из Великобритании построили на основе Model S компании Tesla первый электрический универсал. Как известно, у американского производителя подобные варианты кузова не предусмотрены. Сокращённо прототип назвали Model SB, то есть Shooting Brake.

Так новый тип автомобильного кузова впервые назвали в начале прошлого века. В продаже появились 2-дверные фургоны для охоты со специальными скамейками сзади, куда могла присесть компания, выехавшая на природу. Позже термин использовали для 2-дверных универсалов.

На сегодняшний день Shooting Brake обычно обозначает хэтчбеки или универсалы с достаточно быстрой динамикой. Как показали сотрудники Niels van Roij Design на первых изображениях Model SB, поработали дизайнеры и над интерьеров.

Машина стала более презентабельной и роскошной. Широкой аудитории универсал покажут с 8 по 18 марта в Швейцарии на Женевском автосалоне.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:14

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