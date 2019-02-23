Лондонская студия представила Tesla Model S в кузове универсала

Энтузиасты из Великобритании построили на основе Model S компании Tesla первый электрический универсал. Как известно, у американского производителя подобные варианты кузова не предусмотрены. Сокращённо прототип назвали Model SB, то есть Shooting Brake.Так новый тип автомобильного кузова впервые назвали в начале прошлого века. В продаже появились 2-дверные фургоны для охоты со специальными скамейками сзади, куда могла присесть компания, выехавшая на природу. Позже термин использовали для 2-дверных универсалов.На сегодняшний день Shooting Brake обычно обозначает хэтчбеки или универсалы с достаточно быстрой динамикой. Как показали сотрудники Niels van Roij Design на первых изображениях Model SB, поработали дизайнеры и над интерьеров.Машина стала более презентабельной и роскошной. Широкой аудитории универсал покажут с 8 по 18 марта в Швейцарии на Женевском автосалоне.