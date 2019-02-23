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Ирина Пинчук призналась, что Валерий Блюменкранц очень сильно обидел ее

Бывшая возлюбленная Блюменкранца – Ирина Пинчук призналась, что окончательно рассталась с Валерием.
Ирина Пинчук призналась, что Валерий Блюменкранц очень сильно обидел ее

По словам Ирины, ей надоело терпеть постоянные «загулы» Валерия.

Не секрет, что не так давно Пинчук решила поставить точку в отношениях с Блюменкранцем. Сама Ирина объясняет свое решение довольно отчетливо – ей надоело страдать и по несколько дней ждать того момента, когда же Валерий «нагуляется» и выйдет с ней на связь.

Напомним, что после первого загула Блюменкранца Пинчук поставила избраннику условия. Ирина заявила, что как только Валерий еще раз куда-нибудь пропадет, она тут же с ним расстается. В итоге так и произошло. На данный момент участница «Дома-2» утверждает, что больше не любит бывшего бойфренда.
Ирина Пинчук призналась, что Валерий Блюменкранц очень сильно обидел ее

Также Пинчук указала на то, что после второго загула Блюменкранца поняла для себя, что экс-супруга Валерия – Тата Абрамсон была на самом деле права.

Отметим, что в недавнем прямом эфире Таты молодая мамочка заявила, что ее бывший муж никогда не поменяется и будет и дальше устраивать себе загулы на несколько дней. Тогда Абрамсон подчеркнула, ей очень жаль Пинчук, ведь она является «слабой» девушкой.
Ирина Пинчук призналась, что Валерий Блюменкранц очень сильно обидел ее

К слову, на данный момент Ирина отдыхает с близкими друзьями в Доминикане, где даже не хочет вспоминать прошлые отношения, о чем уже несколько раз заявила в личном микроблоге.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:24

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