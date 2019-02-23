Ирина Пинчук призналась, что Валерий Блюменкранц очень сильно обидел ее





По словам Ирины, ей надоело терпеть постоянные «загулы» Валерия.Не секрет, что не так давно Пинчук решила поставить точку в отношениях с Блюменкранцем. Сама Ирина объясняет свое решение довольно отчетливо – ей надоело страдать и по несколько дней ждать того момента, когда же Валерий «нагуляется» и выйдет с ней на связь.Напомним, что после первого загула Блюменкранца Пинчук поставила избраннику условия. Ирина заявила, что как только Валерий еще раз куда-нибудь пропадет, она тут же с ним расстается. В итоге так и произошло. На данный момент участница «Дома-2» утверждает, что больше не любит бывшего бойфренда.Также Пинчук указала на то, что после второго загула Блюменкранца поняла для себя, что экс-супруга Валерия – Тата Абрамсон была на самом деле права.Отметим, что в недавнем прямом эфире Таты молодая мамочка заявила, что ее бывший муж никогда не поменяется и будет и дальше устраивать себе загулы на несколько дней. Тогда Абрамсон подчеркнула, ей очень жаль Пинчук, ведь она является «слабой» девушкой.К слову, на данный момент Ирина отдыхает с близкими друзьями в Доминикане, где даже не хочет вспоминать прошлые отношения, о чем уже несколько раз заявила в личном микроблоге.