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Боевой робот «Уран-9» готов к поставкам в российскую армию

Боевой робот «Уран-9» с успехом прошел все испытания и завершил свою подготовку. Специалисты объявили, что он уже готов к поставкам в российскую армию.
Боевой робот «Уран-9» готов к поставкам в российскую армию

Во время тестирования были проверены соответствия характеристикам , о которых заявлял производитель. Ожидается решение о приеме робота в состав боевой техники российской армии. Масса аппарата достигает 12 тонн, он способен противостоять вражеской технике с бронированным корпусом. «Уран-9» абсолютно готов к огневой атаке, а также может показать отличные результаты в разведке.

Боевой робот оснащен пушкой 2А72 с 30-ым калибром, пулеметом, противотанковыми ракетами с комплексом «Атака», а также огнеметами типа «Шмель-М».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:19

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