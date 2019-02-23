Боевой робот «Уран-9» готов к поставкам в российскую армию





Во время тестирования были проверены соответствия характеристикам , о которых заявлял производитель. Ожидается решение о приеме робота в состав боевой техники российской армии. Масса аппарата достигает 12 тонн, он способен противостоять вражеской технике с бронированным корпусом. «Уран-9» абсолютно готов к огневой атаке, а также может показать отличные результаты в разведке.Боевой робот оснащен пушкой 2А72 с 30-ым калибром, пулеметом, противотанковыми ракетами с комплексом «Атака», а также огнеметами типа «Шмель-М».