Модный критик похвалил Ольгу Бузову за хороший вкус и чувство стиля





Нередко в Сети Ольгу Бузову ругают за безвкусие, с которым та подходит к выбору как ежедневных, так и концертных нарядов, но с этим мнением не согласен Александр Васильев. Модный критик, наоборот, похвалил ведущую «Дома-2», когда увидел её недавнюю фотографию в ярко-красном мини-платье.Со слов Александра Васильева, певица точно знает, какую вещь надеть, чтобы выглядеть эффектно, но при этом стильно. Особенно его порадовал тот факт, что Ольга Бузова соблюдает правила подбора и комбинирования разных предметов гардероба, чем сейчас может похвастаться не каждая звезда.