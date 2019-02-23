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Модный критик похвалил Ольгу Бузову за хороший вкус и чувство стиля

Модный критик похвалил хороший вкус и чувство стиля ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Александр Васильев также заметил, что знаменитость знает и соблюдает правило мини-платьев, которые обязательно должны быть с закрытым декольте.
Модный критик похвалил Ольгу Бузову за хороший вкус и чувство стиля

Нередко в Сети Ольгу Бузову ругают за безвкусие, с которым та подходит к выбору как ежедневных, так и концертных нарядов, но с этим мнением не согласен Александр Васильев. Модный критик, наоборот, похвалил ведущую «Дома-2», когда увидел её недавнюю фотографию в ярко-красном мини-платье.
Модный критик похвалил Ольгу Бузову за хороший вкус и чувство стиля

Со слов Александра Васильева, певица точно знает, какую вещь надеть, чтобы выглядеть эффектно, но при этом стильно. Особенно его порадовал тот факт, что Ольга Бузова соблюдает правила подбора и комбинирования разных предметов гардероба, чем сейчас может похвастаться не каждая звезда.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:30

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