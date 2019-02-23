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Исследователи: График сна влияет на обучаемость и уровень глюкозы

Зарубежные специалисты определили зависимость между графиком сна и влиянием на обучаемость, а также уровнем глюкозы. Результаты исследований появились на официальном сайте медшколы Duke-NUS.
Исследователи: График сна влияет на обучаемость и уровень глюкозы

Исследования с разделенным графиком сна и обычной продолжительностью отдыха у взрослых людей показали примерно одинаковые результаты. Впрочем, они не коснулись изучения влияния на функционирование мозга и уровня глюкозы вместе, в особенности, в том случае, если длительность общего сна меньше оптимального. При измерении когнитивных показателей и уровня глюкозы после стандартной нагрузки у студентов не старше 19 лет специалисты разделили их на 2 группы: в первой испытуемые отдыхали 6,5 часов одним циклом, а вот вторая часть добровольцев выбрала раздельный сон такой же длительности (например, 5 часов в ночное время, и 1,5 – в дневное).

По итогам эксперимента выяснилось: в первой группе добровольцы пожаловались на ухудшение настроения и пониженную производительность, а вот вторая часть студентов отметила улучшенную обучаемость во многом из-за эмоционального подъема. Тем не менее, при раздельном сне у подопытных повысился уровень глюкозы, подытожили ученые.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:02

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