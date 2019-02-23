Исследователи: График сна влияет на обучаемость и уровень глюкозы





Исследования с разделенным графиком сна и обычной продолжительностью отдыха у взрослых людей показали примерно одинаковые результаты. Впрочем, они не коснулись изучения влияния на функционирование мозга и уровня глюкозы вместе, в особенности, в том случае, если длительность общего сна меньше оптимального. При измерении когнитивных показателей и уровня глюкозы после стандартной нагрузки у студентов не старше 19 лет специалисты разделили их на 2 группы: в первой испытуемые отдыхали 6,5 часов одним циклом, а вот вторая часть добровольцев выбрала раздельный сон такой же длительности (например, 5 часов в ночное время, и 1,5 – в дневное).По итогам эксперимента выяснилось: в первой группе добровольцы пожаловались на ухудшение настроения и пониженную производительность, а вот вторая часть студентов отметила улучшенную обучаемость во многом из-за эмоционального подъема. Тем не менее, при раздельном сне у подопытных повысился уровень глюкозы, подытожили ученые.