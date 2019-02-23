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Kia планирует вывести на авторынок сверхэкономичный Kia Cerato

Бренд Kia планирует на современный авторынок Китая вывести сверхэкономичную новую модификацию седана версии Kia Cerato, принадлежащей к классу С. В КНР эта модель реализуется под именем K3.
Kia планирует вывести на авторынок сверхэкономичный Kia Cerato

Производитель изменил дизайн новой бюджетной четырёхдверной модификации Kia K3 PHEV. В Сети появились шпионские снимки новой генерации авто. Гибрид визуально отличим от стандартной версии рисунком задних фонарей. Транспортное средство оснащается гибридной современной силовой установкой, включающей бензиновый двигатель на 1,6 литра, электрический мотор, а также АКБ. В сумме силовой агрегат генерирует 160 «лошадок». Автомобиль на 100 км расходует 3,4 литра горючего. Реализации новой версии Cerato начнутся в Китае в июне текущего года.

Седан Kia Cerato в рамках российского рынка реализуют с атмосферными двигателями на 1,6 и 2 литра. Силовые установки способны генерировать 128 и 150 «лошадок». Транспортное средство новой генерации стоит 1 071 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:39

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