Анастасия Волочкова высмеяла шпагаты Ксении Собчак
Скандально-известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз «прошлась» по своей бывшей подруге, а также экс-телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак.
По словам Волочковой, в жизни бывшего кандидата на пост президента Российской Федерации в 2018 году началась «черная полоса».
Не секрет, что Анастасия и Ксения «воюют» уже давно. В свое время Собчак во всеуслышание заявляла, что именно Волочкова увела у нее любимого мужчину, за которого она планировала выйти замуж.
Несмотря на то, что с тех пор прошло уже очень много лет, балерина и тележурналистка по-прежнему не могут найти общий язык и не упускают возможности нелицеприятно высказаться в адрес друг друга.
К примеру, на днях Собчак появилась в одной из телепередач Первого канала, в которой вместо того, чтобы рассказать о своей личной жизни, «около половины эфира» говорила о Волочковой.
Нужно сказать, что балерина довольно быстро отреагировала на эфир с бывшей телеведущей «Дома-2». Анастасия поспешила высказать свой гнев порталу Teleprogramma.pro. По мнению Волочковой, ее в очередной раз хотели «опустить».
Заслуженная артистка России решила указать на то, что «шпагат» не является главным достижением в ее жизни, а также отметила, что ее бывшая приятельница тоже умеет садиться на шпагат, но делает это очень «убого».
К слову, Волочкова убеждена, что именно из-за «черной полосы», которая началась в жизни Собчак, она и пытается переключить внимание общественности на нее.
По словам Волочковой, в жизни бывшего кандидата на пост президента Российской Федерации в 2018 году началась «черная полоса».
Не секрет, что Анастасия и Ксения «воюют» уже давно. В свое время Собчак во всеуслышание заявляла, что именно Волочкова увела у нее любимого мужчину, за которого она планировала выйти замуж.
Несмотря на то, что с тех пор прошло уже очень много лет, балерина и тележурналистка по-прежнему не могут найти общий язык и не упускают возможности нелицеприятно высказаться в адрес друг друга.
К примеру, на днях Собчак появилась в одной из телепередач Первого канала, в которой вместо того, чтобы рассказать о своей личной жизни, «около половины эфира» говорила о Волочковой.
Нужно сказать, что балерина довольно быстро отреагировала на эфир с бывшей телеведущей «Дома-2». Анастасия поспешила высказать свой гнев порталу Teleprogramma.pro. По мнению Волочковой, ее в очередной раз хотели «опустить».
Заслуженная артистка России решила указать на то, что «шпагат» не является главным достижением в ее жизни, а также отметила, что ее бывшая приятельница тоже умеет садиться на шпагат, но делает это очень «убого».
К слову, Волочкова убеждена, что именно из-за «черной полосы», которая началась в жизни Собчак, она и пытается переключить внимание общественности на нее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:59