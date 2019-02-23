Руководство «Дома-2» избавится от Оганесяна и Черно из-за больших «аппетитов»
Руководство «Дома-2» вскоре избавится от Иосифа Оганесяна и Саши Черно из-за слишком больших «аппетитов» пары. Дело в том, что проектные супруги предложили продюсерам повысить им месячный оклад до 500 тысяч рублей.
Иосиф Оганесян и Саша Черно, возможно, находятся на телестройке «Дом-2» последний месяц, так как руководство уже всерьёз задумалось над тем, чтобы от них избавиться. Причиной стали слишком большие «аппетиты» молодых людей, которые проявляются не только в поедании всех запасов с кухни, но и требовании ещё больших денег.
Черно и Оганесян вдруг решили, что статус проектных супругов автоматически увеличил их значимость на проекте, а значит они достойны большего месячного вознаграждения за своё появление на экранах и поднятие рейтингов реалити-шоу. Продюсерам такая наглость не понравилась, ведь пара в последнее время явно демонстрирует лень и нежелание хоть как-нибудь участвовать в жизни «Дома-2».
Не исключено, что дальнейшая пассивность и большие «аппетиты» Саши Черно и Иосифа Оганесяна буквально вынудят руководство распрощаться с участниками. Зрители предлагают девушке взяться за ум и сдвинуться с места хотя бы в плане похудения, чтобы задержаться около привычной ей «кормушки».
Иосиф Оганесян и Саша Черно, возможно, находятся на телестройке «Дом-2» последний месяц, так как руководство уже всерьёз задумалось над тем, чтобы от них избавиться. Причиной стали слишком большие «аппетиты» молодых людей, которые проявляются не только в поедании всех запасов с кухни, но и требовании ещё больших денег.
Черно и Оганесян вдруг решили, что статус проектных супругов автоматически увеличил их значимость на проекте, а значит они достойны большего месячного вознаграждения за своё появление на экранах и поднятие рейтингов реалити-шоу. Продюсерам такая наглость не понравилась, ведь пара в последнее время явно демонстрирует лень и нежелание хоть как-нибудь участвовать в жизни «Дома-2».
Не исключено, что дальнейшая пассивность и большие «аппетиты» Саши Черно и Иосифа Оганесяна буквально вынудят руководство распрощаться с участниками. Зрители предлагают девушке взяться за ум и сдвинуться с места хотя бы в плане похудения, чтобы задержаться около привычной ей «кормушки».
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:10