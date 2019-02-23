Эксперты сравнили функциональность Samsung Galaxy S10 и S10+ с Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max





Процессор Exynos 9820, используемый смартфонами Galaxy, оснащен ядрами с высокой производительностью, такими как Mongoose M4 и Cortex-A75. По результатам исследований, функциональность линейки Samsung на базе этого процессора ничем не уступает смартфону Xiaomi Mi 9.Таким образом удалось сделать вывод, что Mongoose M4 даже более мощный, чем Snapdragon 855. Однако он все же проигрывает по своей продуктивности iPhone XS Max, который использует Apple A12 Bionic.Эксперты также отметили графику устройства. Она оказалась на конкурирующем уровне с остальными мощными аппаратами.