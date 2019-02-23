АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Стали известны особенности смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent edition
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Эксперты сравнили функциональность Samsung Galaxy S10 и S10+ с Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max

Эксперты решили протестировать Samsung Galaxy S10 и S10+ на базе Exynos 9820. Один из источников в Сети сравнил функциональность смартфонов c Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max.
Эксперты сравнили функциональность Samsung Galaxy S10 и S10+ с Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max

Процессор Exynos 9820, используемый смартфонами Galaxy, оснащен ядрами с высокой производительностью, такими как Mongoose M4 и Cortex-A75. По результатам исследований, функциональность линейки Samsung на базе этого процессора ничем не уступает смартфону Xiaomi Mi 9.

Таким образом удалось сделать вывод, что Mongoose M4 даже более мощный, чем Snapdragon 855. Однако он все же проигрывает по своей продуктивности iPhone XS Max, который использует Apple A12 Bionic.

Эксперты также отметили графику устройства. Она оказалась на конкурирующем уровне с остальными мощными аппаратами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольге Бузовой предложили спеть без
Диетологи назвали оптимальное
Kia планирует вывести на авторынок
Модный критик похвалил Ольгу Бузову за
Ирина Пинчук призналась, что Валерий
Боевой робот «Уран-9» готов к поставкам
Астронавт NASA Ник Хейг заявил о
Руководство «Дома-2» избавится от
Эксперты сравнили функциональность
Анастасия Волочкова высмеяла шпагаты
«Уральские пельмени» поздравили мужчин
Ученые: Диабет способствует потере
В Сургуте выступили против концерта
Юрий Лоза высмеял песню о матке из
Дмитрий Дмитренко продолжает тайные
Над Ватиканом группа светящихся НЛО
Тата Блюменкранц показала «голый»
Вирусное видео в Twitter
Ученые: Стопы могут рассказать о шести
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев
Элина Камирен может стать ведущей
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал
В 2019 году начнут тестировать вторую
Стали известны особенности смартфона
Шведские учёные работают над
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ирина Пинчук осталась на проекте
Ученые рассказали о существовании трех
В ХМАО выпавший из окна школьник
Сергей Пенкин поделился планами открыть
Просмотреть все новости