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Ученые: Диабет способствует потере мышечной массы

Японские исследователи выяснили, что сахарный диабет влияет на потерю мышечной массы. Результаты наблюдений появились на страницах тематического издания JCI Insight.
Ученые: Диабет способствует потере мышечной массы

Профессор Ватару Огава, возглавившая исследовательскую группу, объяснила, что при повышении уровня сахара в крови наблюдается атрофия мышц, в частности, из-за двух белков под названием WWP1 и KLF15. Данное явление способно ухудшить физическую активность, делая человека более уязвимым к различным недугам, а также сокращает продолжительность жизни. По словам специалистов, ранее они уже знали об этом, но им оставалось выяснить механизм данного процесса. Исследование показало, что инсулин, снижающий уровень сахара в крови, также подавляет рост мышечных клеток, вносящих свой вклад в массу скелетных мышц.

В качестве подопытных задействовали грызунов, и это позволило проследить за механизмом увеличения KLF15 в скелетных мышцах животных. Регулирование деградации вышеназванного белка стало возможным с помощью фермента WWP1. Следующей целью японских ученых является разработка препарата, укрепляющего функции WWP1 или ослабляющего KLF15.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:45

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