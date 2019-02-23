Ученые: Диабет способствует потере мышечной массы
Японские исследователи выяснили, что сахарный диабет влияет на потерю мышечной массы. Результаты наблюдений появились на страницах тематического издания JCI Insight.
Профессор Ватару Огава, возглавившая исследовательскую группу, объяснила, что при повышении уровня сахара в крови наблюдается атрофия мышц, в частности, из-за двух белков под названием WWP1 и KLF15. Данное явление способно ухудшить физическую активность, делая человека более уязвимым к различным недугам, а также сокращает продолжительность жизни. По словам специалистов, ранее они уже знали об этом, но им оставалось выяснить механизм данного процесса. Исследование показало, что инсулин, снижающий уровень сахара в крови, также подавляет рост мышечных клеток, вносящих свой вклад в массу скелетных мышц.
В качестве подопытных задействовали грызунов, и это позволило проследить за механизмом увеличения KLF15 в скелетных мышцах животных. Регулирование деградации вышеназванного белка стало возможным с помощью фермента WWP1. Следующей целью японских ученых является разработка препарата, укрепляющего функции WWP1 или ослабляющего KLF15.
Профессор Ватару Огава, возглавившая исследовательскую группу, объяснила, что при повышении уровня сахара в крови наблюдается атрофия мышц, в частности, из-за двух белков под названием WWP1 и KLF15. Данное явление способно ухудшить физическую активность, делая человека более уязвимым к различным недугам, а также сокращает продолжительность жизни. По словам специалистов, ранее они уже знали об этом, но им оставалось выяснить механизм данного процесса. Исследование показало, что инсулин, снижающий уровень сахара в крови, также подавляет рост мышечных клеток, вносящих свой вклад в массу скелетных мышц.
В качестве подопытных задействовали грызунов, и это позволило проследить за механизмом увеличения KLF15 в скелетных мышцах животных. Регулирование деградации вышеназванного белка стало возможным с помощью фермента WWP1. Следующей целью японских ученых является разработка препарата, укрепляющего функции WWP1 или ослабляющего KLF15.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:45