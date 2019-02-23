В Сургуте выступили против концерта Ольги Бузовой
В Сургуте продолжают настаивать на том, чтобы выступление новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой запретили в их городе. По словам жителей города, их очень настораживает возрастное ограничение «12+».
Стоит напомнить, что на днях Ольга сообщила поклонникам, что 8 марта 2019 года она посетит город Сургут, где представит свою новую концертную программу.
Нужно сказать, что за считанные часы пост, который был опубликован в паблике «О, Сургут» набрал огромнейшее количество нелицеприятных высказываний, в которых пользователи Сети один за другим заявляли, что против выступлений поющей телеведущей в данной местности.
Как стало известно, автором данной петиции стал Вадим Шувалов, который отметил, что намерен составить специальное обращение, в котором потребует у главы города Сургут отменить выступление Бузовой.
По словам Шувалова, он очень обеспокоен из-за возрастных ограничений, которые представлены на данном концерте. Вадим убежден, что такие «взрослые песни», которые поет Бузова, не предназначены для детей.
Отметим, что многие земляки автора петиции об отмене выступления Бузовой поддержали его высказывания. К примеру, Наталья Бузина и вовсе заявила, что у Ольги нет «ни голоса, ни эстетической красоты», пишет ugra.aif.
К слову, за билет на концерт Бузовой в городе Сургут желающим посетить ее выступление придется заплатить от 1300 рублей.
Стоит напомнить, что на днях Ольга сообщила поклонникам, что 8 марта 2019 года она посетит город Сургут, где представит свою новую концертную программу.
Нужно сказать, что за считанные часы пост, который был опубликован в паблике «О, Сургут» набрал огромнейшее количество нелицеприятных высказываний, в которых пользователи Сети один за другим заявляли, что против выступлений поющей телеведущей в данной местности.
Как стало известно, автором данной петиции стал Вадим Шувалов, который отметил, что намерен составить специальное обращение, в котором потребует у главы города Сургут отменить выступление Бузовой.
По словам Шувалова, он очень обеспокоен из-за возрастных ограничений, которые представлены на данном концерте. Вадим убежден, что такие «взрослые песни», которые поет Бузова, не предназначены для детей.
Отметим, что многие земляки автора петиции об отмене выступления Бузовой поддержали его высказывания. К примеру, Наталья Бузина и вовсе заявила, что у Ольги нет «ни голоса, ни эстетической красоты», пишет ugra.aif.
К слову, за билет на концерт Бузовой в городе Сургут желающим посетить ее выступление придется заплатить от 1300 рублей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37