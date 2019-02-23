Дмитрий Дмитренко продолжает тайные переписки с Ольгой Сударкиной





Дмитрий Дмитренко сейчас с головой окунулся в решение семейных проблем, в особенности его волнует то, каким образом он сможет достучаться до супруги и объяснить ей, что дорогих подарков она не получит ещё долго. Причиной тому не только затруднительное финансовое положение участника, но и постоянные истерики Ольги Рапунцель, которые уже напрочь отбили у супруга желание радовать мать своего ребёнка.К существующим в паре проблемам добавились и новые слухи о том, что Дмитрий Дмитренко до сих пор продолжает тайные переписки с Ольгой Сударкиной. Ранее сказать об этом пытался Илья Яббаров, но ему не поверили, считая, что он хочет рассорить мужчину с Ольгой Рапунцель, но теперь об этом активно рассказывает сама экс-участница.Девушка разместила в Сети скриншот переписки с якобы Дмитренко, где видно, что он просит никому больше не говорить об их общении, но зрители заметили, что это, скорее всего, обычная попытка Ольги Сударкиной напомнить о себе публике и привлечь внимание.