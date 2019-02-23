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Вирусное видео в Twitter продемонстрировало рост компании Apple

Совсем недавно Apple стала самым дорогим брендом в мире. Один из пользователей социально сети Twitter опубликовал видео, демонстрирующее этапы развития и бюджетный рост компании.
Вирусное видео в Twitter продемонстрировало рост компании Apple

Видео сразу разлетелось по Сети, пользователи стали активно его обсуждать. Оно показало, как с 2000 года и по сей день происходило развитие бренда в виде графиков и статистики. В начале ролика главными лидерами были компании Coca-Cola, IBM и Microsoft. Постепенно рейтинг принимает совершенно новые обороты, и картина кардинально меняется.

Известно, что значительный рост Apple на мировом рынке состоялся только в 2011 году, после презентации нового iPhone 4S. Такого подъема компании не удавалось достичь даже в 2010 году, когда вышло первое поколение iPad. Однако на данный момент лидирующие позиции в списках достаются именно этому бренду.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:19

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