Вирусное видео в Twitter продемонстрировало рост компании Apple
Совсем недавно Apple стала самым дорогим брендом в мире. Один из пользователей социально сети Twitter опубликовал видео, демонстрирующее этапы развития и бюджетный рост компании.
Видео сразу разлетелось по Сети, пользователи стали активно его обсуждать. Оно показало, как с 2000 года и по сей день происходило развитие бренда в виде графиков и статистики. В начале ролика главными лидерами были компании Coca-Cola, IBM и Microsoft. Постепенно рейтинг принимает совершенно новые обороты, и картина кардинально меняется.
Известно, что значительный рост Apple на мировом рынке состоялся только в 2011 году, после презентации нового iPhone 4S. Такого подъема компании не удавалось достичь даже в 2010 году, когда вышло первое поколение iPad. Однако на данный момент лидирующие позиции в списках достаются именно этому бренду.
Видео сразу разлетелось по Сети, пользователи стали активно его обсуждать. Оно показало, как с 2000 года и по сей день происходило развитие бренда в виде графиков и статистики. В начале ролика главными лидерами были компании Coca-Cola, IBM и Microsoft. Постепенно рейтинг принимает совершенно новые обороты, и картина кардинально меняется.
Известно, что значительный рост Apple на мировом рынке состоялся только в 2011 году, после презентации нового iPhone 4S. Такого подъема компании не удавалось достичь даже в 2010 году, когда вышло первое поколение iPad. Однако на данный момент лидирующие позиции в списках достаются именно этому бренду.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:19