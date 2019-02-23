Тата Блюменкранц показала «голый» снимок с торчащими рёбрами
Экс-участница телестройки «Дом-2» Тата Блюменкранц показала в Instagram «голый» снимок с торчащими рёбрами. Поклонники девушки разошлись во мнениях насчёт её внешнего вида, кто-то обрадовался за похудевшую красавицу, но многие ужаснулись её явно нездоровой худобой.
Тата Блюменкранц в последнее время сильно преобразилась, и теперь привычную для многих зрителей «Дома-2» проектную «пышку» просто не узнать. Девушка очень похудела, несмотря на то, что всегда была полной, а недавно показала в Instagram «голый» снимок с ужасно торчащими рёбрами, который пользователи истолковали по-разному.
Некоторые вспомнили, что сразу после Нового года Тата Блюменкранц жаловалась на пару прибавленных килограммов, а потому поздравили её с избавлением от лишнего. Основная же часть фолловеров обратила внимание в основном на то, что рёбра у обнажённой красавицы больше напоминают явно нездоровую худобу. Обеспокоенные фанаты рекомендовали звезде «Дома-2» присмотреться к своему здоровью повнимательнее.
Сама же Тата Блюменкранц не жалуется ни на какие проблемы, а только наслаждается тем, как она стала выглядеть сейчас. Девушка всегда мечтала о стройной фигуре, а теперь к этому прибавился ещё новый нос и идеальная улыбка.
Тата Блюменкранц в последнее время сильно преобразилась, и теперь привычную для многих зрителей «Дома-2» проектную «пышку» просто не узнать. Девушка очень похудела, несмотря на то, что всегда была полной, а недавно показала в Instagram «голый» снимок с ужасно торчащими рёбрами, который пользователи истолковали по-разному.
Некоторые вспомнили, что сразу после Нового года Тата Блюменкранц жаловалась на пару прибавленных килограммов, а потому поздравили её с избавлением от лишнего. Основная же часть фолловеров обратила внимание в основном на то, что рёбра у обнажённой красавицы больше напоминают явно нездоровую худобу. Обеспокоенные фанаты рекомендовали звезде «Дома-2» присмотреться к своему здоровью повнимательнее.
Сама же Тата Блюменкранц не жалуется ни на какие проблемы, а только наслаждается тем, как она стала выглядеть сейчас. Девушка всегда мечтала о стройной фигуре, а теперь к этому прибавился ещё новый нос и идеальная улыбка.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:20