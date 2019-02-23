Ученые: Стопы рассказать о шести опасных заболеваниях





Деформация пальцев на ногах может свидетельствовать о сердечных заболеваниях, а также о раке легких. Под ногтями могут появляться полоски красного оттенка. Это может свидетельствовать о симптомах касательно эндокардита, а также развития сердечной инфекции. По словам медиков, утолщенные суставы могут говорить о появлении подагры либо артрита, которые вызваны увеличением уровня мочевой кислоты.В случае незаживающих язв следует задуматься о развивающемся диабете. Замедленный рост волос на лодыжках говорит о том, что следует обратиться к кардиологу. Отсутствие волос на пальцах свидетельствует о возможной закупорке артерий. Шелушащаяся, а также сухая кожа может говорить о плохом функционировании щитовидной железы, а также гормональном дисбалансе.